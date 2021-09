Grandi manovre, anzi grandi pulizie e manutenzioni straordinarie all’Hub vaccinale e tamponi della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Lunedì pomeriggio, infatti, è atteso il Commissario nazionale anti Covid19 il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Figliuolo in visita a Palermo ma nessuno ancora lo sa

Il commissario è in giro per le strutture commissariali locali. Mesi addietro è stato a Messina e Catania. Ora torna nella regione meno vaccinata d’Italia e lo fa nel giorno dell’avvio dei percorsi per la terza dose ad alcune categorie di pazienti ‘fragili’. La somministrazione partirà,infatti, proprio dal 20 settembre e ci sono protocolli e procedure di cui parlare. Ma certamente la visita non può essere solo questo. Anche perché fino ad ora del suo arrivo non è stata fatta parola con alcuno nonostante sembra che Figliuolo terrà anche una conferenza stampa. Incontro con i giornalisti al quale fino ad ora proprio i giornalisti non sono stati formalmente invitati. Non si sa neanche a che ora arrivi e che percorso farà. A riceverlo ci sarà certamente il Presidente della Regione Nello Musumeci nella sua qualità di commissario regionale oltre che di presidente della Regione.

Pulizie e manutenzioni straordinarie

Intanto, per prepararsi a riceverlo sono stati disposti interventi di pulizia straordinaria in Fiera. Ci sono squadre che tagliano perfino l’erba che cresceva indisturbata da giorni a margine dei viali interni dell’area Fiera. Altre squadre che si occupano di riparare la moquette lisa, di mettere in posa tappeti, guide e corrimano. C’è chi è addetto alle pulizie dei corridoi e non solo degli uffici interni e delle aree comuni.

Ventilatori concentrati al Padiglione 20

E siccome in Sicilia fa ancora caldo e di sistemare un impianto di condizionamento non se ne parla è arrivata anche la disposizione di concentrare tutti i ventilatori disponibili nel padiglione 20, soprattutto nelle aree di attesa destinate ai pazienti. Una parvenza di ‘frescura’ indotta dai ventilatori. Ma per dare questa sensazione si sguarniscono gli uffici negli altri padiglioni,

Servirebbe una visita al mese

Come nelle migliori tradizioni siciliane, dunque, l’hub si rifà il look. A Palermo come in Sicilia servirebbe una visita o un evento la mese per avere strade ordinate e pulite, manutenzioni efficienti e così via.