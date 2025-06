Tre giorni, tre eventi che uniscono musica, identità e convivialità: è la PunkFunk Pride Week, pensata per accompagnare una delle settimane più vibranti dell’anno. Da giovedì 19 a sabato 21 giugno, l’iconico Record Shop & Music Bar di Palermo (via Napoli, 10) apre le sue porte a tre serate a ingresso gratuito, per vivere insieme i momenti che precedono il corteo del Palermo Pride (in programma il 21 giugno) e continuare a celebrarlo, una volta concluso.

Nel cuore pulsante della città, tra vinili e storie da raccontare, il PunkFunk non è un locale qualsiasi: è uno spazio dall’anima underground, un luogo di ritrovo, una casa della musica. Durante la Pride Week, si accende con tre serate e un’unica energia, all’insegna delle selezioni che spaziano tra generi, ritmi ed emozioni.





Si comincia giovedì 19 giugno alle ore 20, con il Giovedisko! e Sergio Cataldi in consolle. Venerdì 20 giugno, dalle ore 19, AperiPride con Radio PopShock e tutte le good vibes di un format ben noto in città. Sabato 21 giugno a partire dalle 20 il PunkFunk diventa la destinazione ideale per continuare a festeggiare dopo il corteo: il Pride Special Set di Black Betty e Filippone è la chiusura perfetta di una giornata esplosiva.

Come abbiamo anticipato, tutti gli eventi in programma sono a ingresso gratuito e si potrà contribuire alla raccolta fondi per finanziare il corteo. Un invito aperto a tutti e tutte: che tu voglia ascoltare buona musica, brindare, trascorrere una serata da ricordare, il PunkFunk ti aspetta.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

