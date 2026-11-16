Venerdì 20 novembre 2026, alle ore 18.00, la Galleria d’Arte Contemporanea Il Casino delle Muse inaugura “ESTASI”, mostra personale di Roberto Fontana, che sarà visitabile fino al 22 gennaio 2027 negli spazi della galleria di via XII Gennaio 11 a Palermo.

Il nuovo progetto espositivo nasce da una riflessione sul paesaggio e sulla possibilità che la pittura possiede di oltrepassarne la semplice rappresentazione, perché nelle opere di Fontana la natura non viene restituita secondo un principio descrittivo, ma progressivamente trasformata in una condizione percettiva nella quale alberi, aperture del cielo, vegetazione e improvvise accensioni luminose perdono la propria funzione narrativa per diventare materia, colore ed energia.

È proprio all’interno di questa tensione che prende forma “ESTASI”, titolo nel quale convive significativamente anche la sua apparente negazione, la stasi, come se il movimento più intenso potesse compiersi soltanto dentro un’immobilità assoluta. I paesaggi di Roberto Fontana sembrano infatti sospesi tra permanenza e trasformazione, attraversati da una pittura nella quale il colore viene progressivamente liberato dalla necessità di corrispondere alla realtà visibile.

Verdi profondi, azzurri, glicini, rosa, terre e improvvise luminosità costruiscono una tavolozza nella quale la natura sembra perdere consistenza per acquistare energia, mentre ciò che resta riconoscibile del paesaggio diventa il punto di partenza per una ricerca che si sposta dalla rappresentazione verso la memoria e la percezione.

I dipinti di Roberto Fontana prendono inoltre posto all’interno del percorso espositivo de “L’ARTE DI ABITARE”, la mostra dedicata al grande design del Novecento che negli stessi mesi attraversa gli spazi del Casino delle Muse, creando un dialogo diretto tra pittura, arredi, luce e arti decorative. Una scelta che riflette la filosofia della galleria, dove l’opera contemporanea non viene concepita come presenza isolata, ma come parte di un ambiente nel quale linguaggi, epoche e forme differenti possono entrare in relazione e modificare reciprocamente la percezione dello spazio.

«Fontana non dipinge ciò che ha davanti, ma ciò che resta dopo averlo guardato, quando la memoria confonde le forme, altera i colori, cancella le distanze e restituisce alla realtà quella libertà che l’occhio razionale continuamente le sottrae», osserva Giuseppe Carli, critico d’arte e direttore artistico della Galleria Il Casino delle Muse.

All’interno di un corpus quasi interamente affidato alla natura compare una sola figura umana, presenza isolata e proprio per questo decisiva nella costruzione del percorso espositivo. Non assume il valore di episodio narrativo né quello di elemento di rottura, ma diventa la naturale prosecuzione di quanto la pittura ha già affermato nelle altre opere, suggerendo una continuità profonda tra paesaggio, corpo, identità e possibilità di trasformazione.

La ricerca di Fontana si spinge così oltre il paesaggio inteso in senso tradizionale e affronta una questione più ampia, legata alla capacità dello sguardo di liberarsi dalle classificazioni attraverso le quali la realtà viene abitualmente organizzata, riconoscendo nella bellezza una condizione che precede ogni distinzione e che l’arte, proprio per la propria natura, può accogliere senza giudizio.

«La bellezza, quando è veramente tale, non domanda permesso e soprattutto non chiede di essere conforme – prosegue Carli -. L’arte lo sa da sempre molto meglio degli uomini, perché accoglie senza classificare e riconosce senza giudicare ciò che la convenzione tenta invece continuamente di separare».

In questa prospettiva, l’unica presenza umana della mostra non interrompe il paesaggio ma lo completa, perché la natura dipinta da Fontana non coincide soltanto con gli alberi, con il cielo o con la vegetazione, ma con tutto ciò che esiste nella propria irriducibile evidenza. È in questo passaggio, dalla necessità di distinguere alla possibilità semplicemente di vedere, che il titolo “ESTASI” acquista il proprio significato più profondo. Con “ESTASI”, Il Casino delle Muse di Palermo prosegue la propria stagione espositiva dedicando un nuovo progetto alla pittura contemporanea e a una ricerca capace di mettere in relazione natura, percezione, memoria e identità, confermando l’attenzione della galleria verso linguaggi nei quali la qualità formale dell’opera rimane inseparabile dalla profondità del pensiero che la sostiene.

La mostra “ESTASI” di Roberto Fontana sarà inaugurata venerdì 20 novembre 2026 alle ore 18.00 e resterà visitabile fino al 22 gennaio 2027, dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30, presso la Galleria d’Arte Contemporanea Il Casino delle Muse, in via XII Gennaio 11 a Palermo