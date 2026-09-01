Quando il wedding diventa cinema: il metodo di Marco Greco e della crew Studio Greco

BlogSicilia di

01/09/2026

Raccontare un matrimonio non significa soltanto documentare una giornata importante. Significa costruire una storia, scegliere cosa mostrare e soprattutto trovare il modo giusto per restituire emozioni, atmosfere e momenti che non si ripeteranno. È da questa idea che nasce il metodo di Marco Greco e della crew dello Studio Greco Film & Photo di Palermo, realtà che negli anni ha portato il linguaggio cinematografico dentro il mondo del wedding.

Marco Greco si avvicina al mondo della fotografia e del video quando è ancora adolescente. A 13 anni inizia ad affiancare il padre Eugenio, fondatore dello Studio Greco Film & Photo di Palermo. Sono gli anni della pellicola, quando ogni scatto richiede attenzione e non esiste la possibilità di controllare immediatamente il risultato su uno schermo. Un errore può significare perdere un momento irripetibile.

È proprio quella scuola, fatta di osservazione, tecnica e capacità di anticipare ciò che sta per accadere, a diventare nel tempo una parte importante del suo modo di lavorare.

Con il passaggio al digitale cambiano gli strumenti e aumentano le possibilità. Ma, secondo Greco, la tecnologia da sola non basta. In un mercato nel quale praticamente tutti possono accedere alle stesse fotocamere, agli stessi software e alle nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, a fare la differenza è soprattutto lo sguardo di chi racconta.

Da qui prende forma un approccio che guarda sempre più al cinema: non una semplice sequenza di immagini di un matrimonio, ma un racconto con una struttura, un ritmo e un’identità precisa. Un’evoluzione maturata attraverso anni di esperienza nel wedding, viaggi, produzioni audiovisive e sperimentazione, che ha portato lo stile dello Studio Greco a essere richiesto anche fuori dall’Italia, con lavori e contatti in Francia, Spagna, Inghilterra e altri Paesi.

Tre giorni per entrare nel metodo Studio Greco

Questa esperienza sarà al centro della masterclass full immersion di videomaking wedding in programma a Palermo il 12, 13 e 14 novembre. Tre giornate, dalle 9 alle 18, pensate per videomaker alle prime esperienze ma anche per professionisti che vogliono confrontarsi con un metodo di lavoro strutturato e affinare il proprio stile.

Insieme a Marco Greco saranno presenti Fabio Di Carlo, videomaker ed editor, con una particolare attenzione alla composizione dell’immagine e alla costruzione del ritmo narrativo, e Riccardo Caronia, editor e colorist, che ha maturato esperienza anche nella direzione della fotografia per progetti audiovisivi e cortometraggi.

L’obiettivo è seguire l’intero percorso che porta dalla ripresa al film finale, affrontando non soltanto gli aspetti tecnici, ma anche quelli creativi e organizzativi.

La prima giornata si svolgerà nella sede dello Studio Greco Film & Photo, in via Torquato Tasso 5, e sarà dedicata alla parte teorica. Si parlerà di tecniche di ripresa, attrezzatura, organizzazione del lavoro e storytelling. Un’attenzione particolare sarà riservata anche alla gestione della coppia, elemento centrale nel wedding videomaking: saper creare un rapporto di fiducia, mettere le persone a proprio agio e riuscire a cogliere i momenti più significativi senza trasformarli in scene costruite.

Il secondo appuntamento sarà invece dedicato alla pratica. La masterclass si trasferirà a Villa Alliata Cardillo, dove due modelli interpreteranno il ruolo degli sposi. I partecipanti potranno così simulare un vero servizio wedding, mettendo alla prova quanto appreso il giorno precedente e confrontandosi con situazioni e imprevisti simili a quelli che possono presentarsi durante un matrimonio reale.

La terza giornata sarà dedicata alla post-produzione. Le immagini realizzate durante la prova sul campo diventeranno materia di lavoro in sala di montaggio. Attraverso DaVinci Resolve si passerà dalla selezione delle clip alla costruzione della storia, affrontando color correction, sound design ed esportazione finale.

Il filo conduttore delle tre giornate sarà quindi uno solo: imparare a non fermarsi alla bella immagine, ma capire come mettere insieme inquadrature, suoni, ritmo e momenti per trasformare il materiale girato in un film capace di trasmettere emozioni.

La masterclass

Il corso sarà a numero chiuso, con un massimo di 15 partecipanti. Chi prenderà parte alle tre giornate potrà portare con sé il proprio computer e la propria videocamera. Colazione e pranzo sono inclusi e al termine della masterclass sarà consegnato un attestato di partecipazione firmato dallo Studio Greco Film & Photo.

La sede dello studio è in via Torquato Tasso 5 a Palermo, mentre lo showroom si trova in via Gabriele D’Annunzio.

Per conoscere costi, programma completo e modalità di iscrizione è possibile contattare lo Studio Greco Film & Photo al numero 389 5212017 o allo 091 304956, oltre a consultare i canali ufficiali dello studio: sito web, facebook, Instagram, YouTube e TikTok.