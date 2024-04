“E’ nostra intenzione introdurre il limite dei trenta chilometri orari in via Roma per aumentare la sicurezza di una delle strade cittadine a più alto rischio. Il provvedimento andrà in giunta entro la fine del mese e il suo rispetto verrà garantito, in un primo periodo, dalla presenza dei vigili urbani e, successivamente, dall’introduzione delle nuove tecnologie di controllo”.

Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta che stamani in piazza San Domenico, insieme al comandante della polizia municipale Angelo Colucciello, ha incontrato un trentina fra cittadini del centro storico, componenti della non più attiva consulta comunale delle biciclette, rappresentanti di associazioni dei ciclisti come Retake Palermo e Critical mass. Un’ assemblea convocata dopo l’entrata in vigore della delibera che regola e limita l’accesso delle biciclette e dei monopattini nel tratto di via Maqueda che va da piazza Verdi a piazza Vigliena. All’incontro erano presenti anche rappresentanti della Prima circoscrizione consiliare.

Le parole di Carta

“Si tratta solo di un primo provvedimento che influirà positivamente anche sulla circolazione delle biciclette – afferma Carta – ma non sarà l’unico. Abbiamo progettato l’introduzione di piste ciclabili in via Roma. Tuttavia questa soluzione ha tempi più lunghi”. “Purtroppo l’amministrazione non ha accolto la nostra richiesta di ritirare la delibera che impedisce, per gran parte della giornata, la circolazione delle biciclette in via Maqueda – dice Marco D’Amico di Retake Palermo – l’introduzione del limite di velocità in via Roma non migliorerà di molto la sicurezza dei ciclisti”.

Domani Vivicittà, traffico e disagi

Domenica di passione per gli automobilisti palermitani. Si corre la Vivicittà e Palermo si ferma per mezza giornata almeno in tutta la zona Nord e fino a Mondello. Diventa impossibile spostarsi da e verso la borgata marinara della città estremamente gettonata proprio nei fine settimana di aprile ma non soltanto. Occorre fare parecchia attenzione perchè la “trappola” dei divieti di sosta con rimozione scatta già da oggi. Dalla mezzanotte di sabato 13, e fino alle 14 di domani, domenica 14 aprile, scattano i divieti di sosta con rimozione mentre dalle 7 di domani mattina scattano le chiusure delle strade fino a fine manifestazione e comunque fino alle 14 di domenica.

