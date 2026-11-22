Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice dopo una spiacevole esperienza avvenuta durante un’escursione tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia.

“In un weekend dello scorso mese di ottobre sono stata, mio malgrado, protagonista di una vicenda a dir poco grottesca, alla quale ancora oggi, a distanza di settimane, fatico a credere. La mia non vuole essere una recensione negativa né una sterile recriminazione, ma soltanto una riflessione “a voce alta” da condividere con chi era presente e con chiunque si sia ritrovato in circostanze simili”.

“Avevo aderito, dietro pagamento di una quota di partecipazione, a un weekend di trekking nel territorio siciliano, con pernottamento nel Bosco. Quello che doveva essere un momento di svago e leggerezza si è però trasformato in un incubo del tutto imprevedibile”.

“Tutto è nato da una mia semplice esclamazione di stupore — nemmeno di disappunto — di fronte a una proposta culinaria che non potevo mangiare per una reale sensazione di disgusto, e non certo per capriccio. Questa reazione ha scatenato nella guida, un professionista accreditato nel mondo del trekking, un’aggressività verbale del tutto irragionevole e sproporzionata, sconfinata nell’offesa personale.

Proprio colui che avrebbe dovuto garantire ai propri ospiti paganti un clima sereno e armonioso — esercitando calma, pazienza e accoglienza — ha voluto invece dare saggio del proprio potere di capogruppo nella sua peggiore declinazione, sopraffacendo l’altro e creando un clima teso e di forte imbarazzo per tutti.

Inizialmente sono rimasta basita, quasi incredula. Poi, con il passare delle ore, ho realizzato di aver subito un torto gratuito. Il disagio e il turbamento per l’umiliazione subita davanti a tutti sono stati tali da impedirmi di portare a termine il weekend. Nessuno esce di casa, investendo il proprio tempo e il proprio denaro, per essere insultato e tornare a casa con angoscia e sgomento. Eppure, è esattamente ciò che mi è accaduto.

Ciò che ho vissuto è lo specchio di ciò che accade sempre più spesso nelle strade, nei luoghi di lavoro e persino in famiglia: un malinteso o un’opinione divergente bastano a scatenare una violenza che, anche quando resta solo verbale, ferisce come una lama. Oggi sembra prevalere la regola dell’affermazione del proprio ego a ogni costo”.

L’indifferenza generale

“A colpirmi profondamente, oltre alle parole offensive di chi avrebbe dovuto gestire il gruppo con autorevolezza e non con autorità, è stata l’indifferenza della maggioranza dei partecipanti — compresa quella di chi avrebbe dovuto essermi più vicino per una pregressa conoscenza. Fatta eccezione per pochi che mi hanno manifestato solidarietà in privato, definendo esecrabile l’accaduto, il resto del gruppo ha scelto di voltarsi dall’altra parte”.

“Ancor più grave è stato sentirmi dire da alcuni, inclusa la persona con cui avevo aderito all’iniziativa, che quel “profilo caratteriale” della guida era già noto nell’ambiente e che, pertanto, andava semplicemente accettato e subito. È sorprendente come, finché non si viene colpiti in prima persona, si tenda a giustificare comportamenti che calpestano la dignità altrui, persino in un contesto sociale e culturale medio-alto. Evidentemente siamo ormai assuefatti alla maleducazione, al punto da considerarla normale”.

L’esperienza vissuta come un trauma

“Mi sono sentita completamente sola e ferita nella mia dignità. Al di là delle convinzioni religiose di ciascuno — io stessa non sono una donna di Chiesa — nella vita quotidiana dovremmo tutti riscoprire il valore del rispetto. Significa comprendere che ogni persona ha una propria sensibilità che non può essere calpestata per l’intemperanza altrui, tenendo sempre a mente una regola semplice ma fondamentale: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”.

“Di questa esperienza, nata con il desiderio di condividere qualche giorno lontano dalle fatiche quotidiane, resta oggi solo l’amarezza di essermi affidata a chi non ha avuto alcun riguardo per il proprio ospite, lasciandomi addosso il peso di un’aggressione tanto gratuita quanto dolorosa”.