Sul podio anche Selfmotion e Proteo. Menzione Speciale a Leaf.

Quantum4Health è il team vincitore della Start Cup Palermo 2025, la competizione promossa dall’Università degli Studi di Palermo per valorizzare i migliori progetti imprenditoriali ad alto contenuto innovativo.

Il gruppo, guidato da Patrizia Livreri, ha convinto la giuria per la qualità della tecnologia proposta, in grado di combinare ricerca scientifica, applicazioni industriali e forte potenziale di mercato.

Una sfida tra idee ad alto impatto

La selezione si è svolta attraverso l’analisi dei business plan e la presentazione dei pitch finali. A coordinare i lavori della giuria, composta da docenti, esperti e imprenditori, è stato Marcantonio Ruisi, che ha sottolineato il valore strategico della competizione.

Insieme a Quantum4Health, passano alla finale regionale della Start Cup Sicilia anche i team Self Motion e Proteo, classificatisi rispettivamente al secondo e terzo posto.

Al progetto Leaf proposto dalle founders Alice Matranga e Rossella Di Giovine va invece la Menzione speciale “imprenditoria femminile”.

La finale, in programma per il 29 ottobre presso la sede UniCredit, decreterà chi rappresenterà la Sicilia al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI).

Palermo punta sull’innovazione

La Start Cup Palermo si conferma un incubatore di idee e competenze, capace di trasformare la ricerca universitaria in impresa concreta, contribuendo alla crescita dell’ecosistema dell’innovazione in Sicilia.

Il concorso fa parte del circuito nazionale PNI Cube ed è sostenuto da diversi enti e aziende: Agesp, Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo e Termini Imerese, Sicindustria, KPMG, OMER, Comediterraneo, Digitrend e Demetrix.

I premi sono stati consegnati da Silvia Bongiorno, Filippo D’Angelo e Biagio Semilia.