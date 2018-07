“Abbiamo trovato risorse per 47 milioni di euro da destinare alle start-up innovative, fondi che vogliamo impiegare mettendoci in ascolto degli innovatori siciliani” lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano nel corso dell’evento ‘La Sicilia che innova’, l’ultimo incontro territoriale sulle misure del Po-Fesr 2014-2020 che ha visto protagonista le start-up innovative.

“Per impiegare queste risorse – spiega l’assessore – faremo un bando nuovo raccogliendo i suggerimenti dei giovani imprenditori che si scommettono nella nostra terra. L’obiettivo è quello di non far fuggire le idee e di far tornare chi è stato costretto ad andare fuori”.

“L’evento di oggi – sottolinea ancora Turano – rappresenta un’inversione di tendenza nel metodo ma direi anche culturale: prima di pubblicare un bando abbiamo deciso di convocare e ascoltare gli innovatori siciliani.

E’ la prima volta che accade una cosa di questo tipo, ma siamo totalmente convinti della bontà di questa scelta perché la Regione deve essere ‘innovativa’ anche nei metodi e nelle scelte” conclude l’assessore alle Attività produttive.