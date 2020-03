CITTADINI COINVOLTI IN PRIMA LINEA

I luoghi di cultura, di spettacolo, di socializzazione sono chiusi ma Bagheria non si scoraggia e vuole mostrare di esserci.

Per questo motivo “In questo momento di emergenza sanitaria da Covid-19, in cui tutti noi dobbiamo osservare le disposizioni del Governo comunicate con la campagna #iorestoacasa – spiega il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli – il Comune della Città delle ville, come altri in Italia, vuole alzare gli animi, dare coraggio, con un’iniziativa che parte dagli stessi cittadini che già lo stanno facendo, spontaneamente.”

Al grido de “La Cultura non si ferma, io resto a casa che spettacolo” il Comune di Bagheria, sulla propria pagina Facebook mette a disposizione uno spazio evento denominato #Insiemeneusciremo dove i cittadini potranno postare, con posti moderati dall’ufficio stampa, i propri video, brevi, con performance musicali, poetiche, recital, lettura di brani di libri, il tutto legato dal file rouge di promuovere l’eccellenza bagherese, dalla musica, alla recitazione, dall’arte figurativa a quella scultorea. Ecco una delle esibizioni postate dai cittadini nello spazio social creato dal Comune.



Ma non solo, nello stesso spazio il comune pubblicherà un video con una sorta di visita virtuale del Museo Guttuso, che in questi giorni è chiuso al pubblico e i cittadini potranno postare le foto artistiche dei panorami più belli che si vedono dalle proprie case, tutti rigorosamente restando a casa.

In un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, sei volti noti della cultura bagherese con ironia e leggerezza danno qualche consiglio su come sfruttare il tempo a disposizione stando rigorosamente a casa. Hanno partecipato il regista Nico Bonomolo, il pittore di carretti Michele Ducato, il fotografo e filmaker Dario Palermo, lo scrittore e sceneggiatore Paolo Pintacuda, l’attore Orio Scaduto e la giornalista Daniela Tornatore.