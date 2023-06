Quattro agenti hanno salvato l'uomo

Quattro agenti di polizia della questura di Palermo hanno salvato un uomo che voleva lanciarsi nel vuoto dal ponte Corleone. Tutto è iniziato nella tarda serata di sabato quanto alcuni testimoni hanno chiamato la sala operativa della polizia segnalando che un uomo era salito sulla ringhiera del ponte nella carreggiata in direzione di Trapani e voleva uccidersi. Non appena gli agenti sono arrivati hanno visto l’uomo che urlava. “Voglio farla finita sono un fallito. Al lavoro sono sfruttato. Sono anni che va avanti così”.

Mentre gli agenti cercavano di parlare con l’uomo e tentavano di calmarlo è arrivato un parente. A poco a poco gli agenti, insieme al parente, sono riusciti a farlo tornare in sé. Con pazienza e calma sono riusciti a conquistare la fiducia dell’uomo che ha deciso di scendere e affidarsi alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.

Detenuto tenta il suicidio, salvato dalla polizia penitenziaria

Ha tentato di impiccarsi all’interno di una cella del carcere di Trapani, ma è stato salvato grazie all’intervento degli agenti della polizia penitenziaria. L’allarme è scattato attorno alle 15,30 del 2 giugno scorso. Protagonista è un detenuto con gravi problemi psichici, in carcere per reati comuni, che si trovava in isolamento.

“Ci congratuliamo – dice il segretario regionale Uilpa polizia penitenziaria, Gioacchino Veneziano – con i colleghi e lo staff medico, e siamo certi che il direttore proporrà idonea proposta di ricompensa a tutti gli operatori coinvolti nel salvataggio, visto che pur con una voragine di carenze, il personale continua a rispettare il mandato che la legge affida al corpo”. Il segretario regionale del sindacato ha annunciato una visita al carcere.

Tragedia sfiorata a Passo di Rigano nel maggio 2022

Tragedia sfiorata a Passo di Rigano a Palermo nel maggio del 2022 quando un uomo tentò il suicidio. Ha mostrato la volontà di gettarsi dal primo piano di una palazzina mentre, davanti allo sguardo impaurito dei passanti, si è ferito con un coltellino. Il tempestivo intervento degli agenti di polizia ha evitato il peggio con l’ausilio dei sanitari del 118. L’uomo, pochi attimi prima che si gettasse, è stato afferrato spalle.