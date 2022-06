Ad avviare la sequenza di eventi un uomo in stato di ebbrezza

Attimi di paura questa mattina per i passanti in transito ai Quattro Canti di Palermo. Intorno alle 10.15, un cavallo scosso ha percorso a tutta velocità piazza Vigliena e corso Vittorio Emanuele, seminando il panico e facendo diversi danni.

Ferito un uomo

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un uomo in stato ebbrezza ha colpito un cavallo che era attaccato ad un calesse nella zona dei Quattro Canti. Il cavallo si è imbarrito ed è finito su un altro calesse. A questo punto il secondo equino colpito ha iniziato una folle corsa investendo una persona originario del Bangladesh nei pressi dell’area delimitata per l’installazione “Elisa”, posizionata per la ricorrenza del trentennale delle stragi. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso più vicino.

I danni ai Quattro Canti

Una folle corsa, quella dell’animale, proseguita inoltre su corso Vittorio Emanuele, dove l’equino ha danneggiato alcuni pezzi di arredo urbano e un auto dei carabinieri parcheggiata sul posto. Il cavallo ha trascinato con sè la carrozza, solitamente utilizzata per trasportare i turisti.

Mezzo da cui l’equino si è liberato, dopo che ha impattato con un camioncino parcheggiato in zona. L’animale ha poi proseguito il proprio cammino verso il Foro Italico. Sul posto sono arrivati gli uomini del comando dei carabinieri, per cercare di ricostruire l’accaduto.

Precedenti incidenti con un cavallo

Risale al dicembre del 2021 l’ultimo incidente con un cavallo ma di altra natura. I vigili del fuoco hanno salvato in quel caso l’animale finito in un pozzo nel palermitano. E’ intervenuto personale Saf, del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, e personale del distaccamento di Termini Imerese che ha raggiunto contrada Sant’Onofrio nel comune di Trabia.

A chiedere l’intervento il padrone del cavallo. Da quanto potuto constatare il peso del cavallo ha fatto cedere la copertura del pozzo di due metri diametro. L’animale è finito dentro e non riusciva più ad uscire rischiando di morire annegato.

Il pozzo anche a causa delle piogge di questi ultimi giorni era completamente pieno d’acqua.

I pompieri sono riusciti ad imbragare l’equino, che continuava a mantenere la testa fuori dall’acqua, tirandolo fuori dal pozzo e restituendolo alle cure del proprietario.

L’intervento si è concluso dopo due ore.