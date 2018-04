Quattro alunni dell’istituto Sant’Anna di Palermo volano a Milano per partecipare alla finale nazionale dei Giochi Matematici 2018 organizzati in Italia dal centro Pristem all Università Bocconi. I giovani sono stati selezionati nella prova categoria C1 del 17 marzo scorso svoltasi contemporaneamente in diverse scuole del territorio. “Logica Intuizione e Fantasia” è lo slogan della 25esima edizione italiana, 32esima nel mondo. Il 2017 ha visto il trionfo della squadra italiana che ha vinto due ori, cinque argenti e tre bronzi.

La finale nazionale si terrà presso l’università Bocconi di Milano il prossimo 12 maggio in questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Parigi prevista a fine agosto.

I giovani frequentanti la scuola media dell Istituto Sant’Anna, fiore all occhiello della città di Palermo, frequentata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono: Lucrezia Sanlorenzo, Alessandro Angelo Triscari, Alberto Grant, Francesco Grillo