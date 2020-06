Esiste un servizio di ritiro gratuito degli ingombranti

In primavera, si sa, è tempo di pulizie straordinarie e lavori in casa. Quale meglio occasione per comprare un nuovo materasso, un nuovo letto e nuovi mobili? Peccato che a molti palermitani non mancano nemmeno le cattive abitudini di abbandonare lungo le strade gli arredamenti che ormai non servono più. E dire che esiste un servizio gratuito per il ritiro a domicilio di questa categoria di rifiuti. Insomma, nonostante esista il servizio della Rap che viene a prendere a casa i vecchi mobili e i vecchi elettrodomestici, ci sono palermitano che ancora si ostinano a caricarsi sulle spalle pesanti mobili, materassi, elettrodomestici e abbandonarli lungo le strade del Capoluogo.

Emblematica è la segnalazione che arriva da Via Ragusa Moleti. Qui, nonostante gli interventi continui della Rap, lo scempio con discarica settimanale a cielo aperto è ormai cronico. “Purtroppo la Rap pulisce – dice Giuseppe Li Causi. – e dopo giorni ritorna lo scempio grazie a cittadini che non amano vedere la nostra Palermo pulita tra l’altro vicino c’è anche la scuola elementare e nessuno in questi anni a preso provvedimenti magari con l’istallazione di telecamere. Spero che si pulisca presto nella speranza di esser più disciplinati”.

Come detto, esiste un servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a Palermo riservato ai privati cittadini, alle scuole e agli uffici comunali, alle Onlus e ci sono due modi per prenotarlo. La Rap arriva sotto casa per prelevare i rifiuti e non ci sono oneri per il cittadino. Basta solo prenotare il ritiro. O si invia la richiesta on line. Oppure è possibile richiedere il servizio utilizzando l’applicazione RAP scaricabile dagli store Google Play per i dispositivi Android e App Store per i dispositivi IOS Apple. Oppure si può chiamare il numero verde 800237713 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. A diaposizione ci sono anche i vari centri di raccolta del Capoluogo. Non ci sono davvero scusanti per chi continua a sporcare la città.