A Palermo

Da questa settimana anche il Centro Comunale di Raccolta “Pace” è aperto nuovamente al pubblico con i seguenti orari: da Lunedì al Sabato dalle ore 7 alle ore 13. Chiuso la domenica e festivi.

Restano invariati gli orari degli altri CCR già riattivati tra il 27 Aprile e il 18 maggio (CCR Picciotti e Nicoletti, lunedì-sabato 7.00-13.00 eccetto festivi; CCR ORETO, lunedì- venerdì 7.00 -17.00 , sabato dalle ore 7 alle ore 13 eccetto festivi); e del servizio ritiro ramaglie presso Piazza Galatea ( lun-sab 8.00-11.00 eccetto festivi).

In seguito alla emergenza Covid –19 molti servizi di RAP necessariamente erano stati interrotti o ridotti ma tutte le attività precedentemente sospese sono ripartite.

Oltre all’apertura dei CCR si ricorda alla cittadinanza che è stato riattivato il servizio di ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti, il servizio di conferimento di sfalci di potatura presso parcheggio Galatea e lo spazzamento. Per maggiori informazioni: www.rapspa.it o può essere contattato l’URP aziendale al numero verde 800237713, mail: urp@rapspa.it .

In tutti i CCR, così come nei servizi che l’Azienda, step dopo step, sta riattivando, i conferimenti dovranno essere effettuati nel rispetto e in applicazione delle prescrizioni contenute nei DPCM e nelle ordinanze regionali di riferimento per il contenimento alla diffusione del Covid -19 e, principalmente, tenendo conto del distanziamento sociale.

“Prosegue – afferma il presidente della RAP Giuseppe Norata – l’impegno dell’azienda per garantire ai cittadini i servizi più importanti. Siamo certi che tanti apprezzeranno la ripresa del ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti, che è uno dei servizi più importanti per il decoro e la pulizia della città”.