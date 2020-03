Da lunedì 16 marzo

La Rap, nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza per il COVID 19, nel dare compiuta attuazione alle disposizioni impartite dai decreti ministeriali e regionali, d’intesa con l’Amministrazione comunale, da lunedì 16 marzo, saranno inibiti al pubblico, i Centri Comunali di Raccolta di Piazzetta della Pace e di via Nicoletti e soppresse le postazioni mobili di Piazza San Marino, Piazza Santa Cristina e via Li Bassi.

Rimarranno aperti, dal lunedì al sabato, tranne la domenica esclusivamente i CCR Oreto e Picciotti con il seguente orario.

CCR Oreto: dalle ore 7 alle ore 13, da lunedì a sabato;

CCR Picciotti: dalle ore 13 alle ore 17, da lunedì a sabato.

Nei CCR che rimarranno aperti non sarà possibile l’utilizzo delle bilance per le pesate delle frazioni domestiche del sistema incentivante come provvedimento nel contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus.

Già a partire da questa domenica i CCR saranno tutti chiusi.

Intanto la Rap in questi ultimi giorni ha dato il via ad un piano di sanificazione delle strade e piazze cittadine.

Le squadre dell’azienda Rap hanno cominciato dal centro storico partendo dalla stazione centrale e procederanno nei giorni successivi con le altre zone e quartieri della città.

Pulizia straordinaria e sanificazione anche dei luoghi di lavoro, nonché la sanificazione di mezzi e spogliatoi, distanza interpersonale non inferiore al metro e ricorso, ove possibile, alle ferie d’ufficio per il personale amministrativo.

Sono alcune delle misure adottate dall’azienda di igiene ambientale di Palermo per limitare l’esposizione dei lavoratori al rischio contagio.

Noi non ci fermiamo, voi restate a casa” è il concetto ribadito dai lavoratori. Per dare un segnale di presenza e di continuità alla cittadinanza, gli operatori ecologici hanno pensato ad un’iniziativa che nei prossimi giorni li vedrà impegnati a fotografarsi indossando le mascherine sul luogo di lavoro.