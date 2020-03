Disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori

La raccolta dei rifiuti non si ferma. Lo comunica la Rap in una nota in cui spiega che l’azienda ha già attuato le disposizioni del nuovo decreto per tutelare la sicurezza dei lavoratori e continuare a garantire i servizi ai cittadini.

Pulizia straordinaria e sanificazione dei luoghi di lavoro, nonché la sanificazione di mezzi e spogliatoi, distanza interpersonale non inferiore al metro e ricorso, ove possibile, alle ferie d’ufficio per il personale amministrativo.

Sono alcune delle misure adottate dall’azienda di igiene ambientale di Palermo per limitare l’esposizione dei lavoratori al rischio contagio. (Clicca QUI per conoscere le regole e i divieti del nuovo decreto contro il Coronavirus)

“Tutte queste azioni a tutela della salute dei lavoratori Rap e dei cittadini di Palermo si stanno ponendo in stretto collegamento e sinergia con l’Amministrazione comunale al fine di ridurre al minimo il disagio ai cittadini – spiega il direttore generale della Rap Roberto Li Causi – stiamo cercando di ridurre al minimo eventuali difficoltà interne ed emergenze varie legate a questo momento di preoccupazione collettiva che, ovviamente, deve essere contenuta con il giusto rigore per consentire, in tutti i modi, di arginare la diffusione del virus tra i palermitani. In questa direzione noi faremo la nostra parte ma chiediamo ai cittadini di rispettare e di evitare al massimo eventuali conferimenti anomali di rifiuti anche fuori dall’orario previsto dal regolamento comunale (17-22), con la totale esclusione della domenica. Si invitano tutti i palermitani di fare al meglio la raccolta differenziata per ridurre al minimo i conferimenti di indifferenziato. La RAP, inoltre, conclude Li Causi – ha previsto nei prossimi giorni un lavaggio straordinario delle strade e una disinfezione accanto ai contenitori dei rifiuti presenti in città. Tengo a ringraziare i lavoratori della RAP, che, anche in questo momento di difficoltà, stanno garantendo la continuità dei servizi.”

“Il momento critico che stiamo attraversando – aggiunge il Presidente Giuseppe Norata – che vede evoluzioni di ora in ora ancora poco confortanti richiede assunzione responsabile di iniziative volte al rigore del caso per consentire a tutti i lavoratori di poter operare in sicurezza e ai cittadini di continuare a ricevere servizi adeguati di igiene ambientale anche al fine di non contribuire ad aggravare la, già precaria, situazione sanitaria. Colgo l’occasione per invitare i cittadini tutti, se il caso, a modificare i comportamenti usuali nella gestione dei propri rifiuti attenendosi scrupolosamente a orari di conferimento e a modalità di esposizione degli stessi per la propria zona”.

“Noi non ci fermiamo, voi restate a casa” è il concetto ribadito dai lavoratori. Per dare un segnale di presenza e di continuità alla cittadinanza, gli operatori ecologici hanno pensato ad un’iniziativa che nei prossimi giorni li vedrà impegnati a fotografarsi indossando le mascherine sul luogo di lavoro.