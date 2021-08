IRA DI FERRANDELLI IN COMMISSIONE BILANCIO

Continua l’opera di rimozione rifiuti da parte di Rap, partecipata del Comune di Palermo deputata alla gestione della raccolta dell’immondizia. Dopo gli accumuli avvenuti nelle scorse settimane, gli operai dell’azienda stanno lavorando a spron battuto per eliminare un’emergenza che rischiava di trasformarsi in sanitaria. Opera nella quale le manovalanze dell’azienda sembrano a buon punto, secondo quanto dichiarato ai nostri microfoni dall’Amministratore Unico di Rap Girolamo Caruso.

L’AU Caruso (Rap) fa il punto della situazione

Ed è proprio il dirigente a commentare così lo stato di avanzamento della rimozione dei rifiuti rimasti in strada nelle scorse settimane. “A mezzanotte eravamo a 300 tonnellate presenti in strada, i 3/5 di quello che era la conseguenza della vicenda con le organizzazioni sindacali. Adesso che c’è l’accordo, si è ripreso con lo straordinario e i doppi turni da martedì, abbiamo raccolto il 60% del pregresso“.

“Sto aspettando un dato a mezza giornata – continua -, per confrontarlo con i giorni scorsi. Se va male, alla mezzanotte di oggi dovrei essere ad altre 100 tonnellate recuperate. Verosimilmente fra sabato notte e l’alba di Ferragosto dovremmo essere fuori dall’emergenza accumuli fra le strade di Palermo“.

Sul piano assunzioni e sulle polemiche in commissione bilancio

Caruso ha inoltre annunciato la volontà di volere aprire la partecipata ad un nuovo piano di assunzioni. “Questo è un discorso che ho messo nero su bianco come azienda. Come prassi, vi è il momento successivo del momento di confronto delle organizzazioni sindacali. Ho le mie idee, le ho esposte anche al sindaco, tant’è che egli stesso ha parlato di 200 assunzioni. Il passaggio successivo sarà consegnare il documento al Comune, atto che dovrà passare alla Giunta. A quel punto avrò una determina in cui vi sarà sia il piano industriale sia del fabbisogno risorse. In questo piano ci sono 200 operai e 4 dirigenti, che si va a sommare al precedente fabbisogno nel quale si parlava di 106 operai, poco meno di 50 autisti e 2 dirigenti. Pacchetto che ad oggi non ha sortito nulla“.

Sulle polemiche nate in Commissione Bilancio, in seguito ad una sua mancata presenza, l’amministratore unico di Rap risponde così. “Io avevo un problema più importante, ovvero togliere i rifiuti dalla strada. Inoltre, dovevo chiudere l’hub per potere fare, la prossima settimana la consegna della terza vasca bis. Luogo in cui andare ad abbancare i prossimi sei mesi di immondizia, visto che la VI vasca è prossima all’esaurimento. Con tutto il rispetto nei confronti del Consiglio Comunale e dei suoi componenti, prima devo risolvere i problemi di sopravvivenza del nostro ruolo. Dopo di che, sono aperto a qualunque confronto con qualunque forza politica. Tutto ciò sempre a gratis, questo è il vero amore per la città di Palermo“.

Scontro Politico in commissione bilancio. Ira di Ferrandelli contro Rap

Polemiche che si sono estese fino alla giornata di oggi in Commissione Bilancio, dove i lavori d’aula sono stati aperti dal consigliere comunale di Più Europa Fabrizio Ferrandelli. L’esponente, componente del direttivo nazionale della compagine di Emma Bonino, ha attaccato nuovamente l’amministratore unico di Rap Girolamo Caruso. “La Commissione bilancio svolge un ruolo di controllo. Ho chiesto l’audizione dell’Amministratore Unico di Rap. Stamattina mi sveglio e all’interno della rassegna stampa noto un articolo che vede un intervento del presidente Caruso, che non ha avuto tempo per presentarsi in Commissione, ma lo ha avuto per potere dare informazioni alla stampa. Apprendiamo, tramite articoli di stampa, di fantomatiche assunzioni, non si capisce neanche con quale risorse economiche, di completamento di vasche. Informazioni che ieri chiedevo in questa sede“.

Un’assenza che la consigliera comunale, nonché presidente della I Commissione, Barbara Evola, ha così spiegato in seduta. “Ha risposto (Caruso n.d.r.) che non avrebbe avuto modo di collegarsi e che aspettava di concludere il percorso delle riunioni che erano in corso per evitare di dire in Commissione delle cose che non avrebbero trovato riscontro nei tavoli. Ha avuto riunioni con i sindacati“.

Fra i punti più combattuti quello del piano assunzioni annunciato da Rap, sul quale il capogruppo di Più Europa chiede chiarezza. “Ritengo urgente convocare, già a partire dal 16 agosto, l’amministratore unico di Rap (Girolamo Caruso n.d.r.). Nuove assunzioni, dopo dieci anni di blocco, fatte entro dicembre, in pieno periodo elettorale, sono un campanello d’allarme preoccupante. Chiedo con forza di calendarizzare immediatamente i lavori“. Richiesta a cui si sono associati in Commissione i consiglieri Dario Chinnici (Italia Viva), Andrea Mineo (Forza Italia) e Ugo Forello (Oso).

Gelarda-Caronia (Lega): “Assunzioni? Sparata di un’Amministrazione allo sbando”

“Abbiamo più volte segnalato la grave carenza di organico che colpisce la RAP, insieme ad altre fragilità strutturali. L’annuncio improvviso di imminenti nuove assunzioni, addirittura con un bando in pubblicazione la prossima settimana, sembra però l’ennesima sparata di un’amministrazione allo sbando“. Lo dichiarano la consigliera comunale della Lega Marianna Caronia e il capogruppo Igor Gelarda.

“Come non ricordare infatti che ancora si aspetta il passaggio di quasi cento dipendenti Reset alla RAP? E come non ricordare che nessuna assunzione è possibile senza una serie di atti necessari come un piano organico del fabbisogno, a sua volta parte integrante di un piano di sviluppo industriale. Come non ricordare che nessuna assunzione può essere pianificata senza un bilancio consuntivo?“.

“Insomma non vorremmo che la solita cricca di Orlando & C. tenti si sviare l’attenzione con una mossa pre-elettorale, per altro rimandando ancora una volta la soluzione dei problemi, che non può invece essere rinviata vista l’attuale emergenza igienico-sanitaria. Fondamentale il potenziamento della Rap, ma nella massima trasparenza e senza illudere nessuno“, concludono Gelarda e Caronia.