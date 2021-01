Radio Time continua a crescere, successo di ascolti per l’emittente palermitana

Redazione di

28/01/2021

Continua a crescere Radio Time, storica emittente palermitana che si classifica tra le prime radio in Sicilia Incremento degli ascolti del 7 per cento Successo per l’approdo in tv sul digitale terrestre In arrivo novità per la stagione 2021 Una emittente palermitana che è riuscita a fare la storia della radio in Sicilia e che continua a crescere. All’orizzonte, nuovi obiettivi con l’intento di fornire agli ascoltatori programmi di maggiore qualità e che possano soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento ed esigente. Una sfida che di certo non spaventa Radio Time, che si classifica tra le prime emittenti siciliane. I dati degli ascolti radiofonici Sono stati resi noti i nuovi dati di ascolto radiofonico per il secondo semestre del 2020 e Radio Time conferma la sua crescita, nonostante nell’anno appena passato il mezzo radiofonico in tutta Italia abbia perso in totale un milione di ascoltatori (a causa del lockdown che ha abbassato il flusso di ascolti in auto e nei negozi). Radio Time punta sempre più in alto e cresce nel numero degli ascolti. I dati rilevano un progressivo incremento di ascolti sia nel giorno medio (circa 40mila ascoltatori) che nell’intera settimana (201mila ascoltatori) rispetto al secondo semestre 2019, con un +7% che piazza la radio ammiraglia del Gruppo Time tra le prime in Sicilia. L’approdo in tv e la nuova stagione radiofonica Un risultato straordinario ottenuto senza dubbio da una migliore comunicazione indirizzata al target di riferimento ma anche dall’approdo in tv sul canale 91 e 591 hd del digitale terrestre a copertura regionale. La nuova stagione radiofonica ha poi offerto agli ascoltatori alcuni cambiamenti in palinsesto che sono risultati particolarmente apprezzati: Time Italia con Alvise Salerno dalle 13:00 alle 14:00; Life Time con Alessandra Forestieri dalle 15:00 alle 17:00; il format televisivo Ra Me Casa ogni martedì e giovedì dalle 20:00 alle 21:00 e il cambiamento degli OGM/RadioVirus in RadioStar dalle 19:00 alle 20:00. Novità in arrivo Nel corso dell’anno anno appena iniziato il gruppo editoriale proporrà innovativi cambiamenti, tra i quali la valorizzazione di programmi storici e l’introduzione di nuovi format televisivi per intrattenere il pubblico h24. Innegabile soddisfazione da parte del Gruppo Time che guarda al futuro con grande ottimismo ed energia, e soprattutto con la certezza di poter offrire agli ascoltatori prodotti di qualità che saranno certamente apprezzati per come meritano.

