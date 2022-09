E’ stata portata in carcere la giovane di 27 anni che avrebbe commesso di nuovo una serie di furti ai danni degli esercizi commerciali nonostante fosse agli arresti domiciliari.

Raffica di furti

Gli agenti della polizia di Stato l’hanno rintracciata e portata in carcere. Uno degli ultimi colpi ai danni della titolare della pasticceria la Martorana che aveva postato su Facebook il furto di un computer commesso dalla giovane. Il portatile era stato rivenduto nel mercato di Ballarò per pochi euro per acquistare qualche dose di droga.

La giovane, senza fissa dimora, è stata cercata dagli agenti del commissariato Libertà e Zisa intercettata e bloccata da una pattuglia della squadra mobile in viale Giuseppe Di Vittorio.

Già in arresto

La donna, già tratta in arresto lo scorso 7 marzo 2022 in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto emesso dalla locale procura, indiziata per una serie di furti ai danni di titolari e dipendenti di ristoranti ed esercizi commerciali di questo capoluogo, depredati di telefoni cellulari, tablet, cumputer portatili, di cui l’indagata, si sarebbe impossessata approfittando di momenti di distrazione delle vittime, impegnate dal lavoro negli esercizi cui erano addette.

Circa venti episodi

All’indagata sono stati contestati circa venti episodi tra furti e rapine, messi a segno tra l’aprile del 2021 e il febbraio di quest’anno, a marzo era stata trattenuta in custodia cautelare presso la locale Casa Circondariale.

Lo scorso 23 giugno è stata dimessa dall’istituto penitenziario per essere sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso una Comunità fuori dalla provincia di Palermo. Dal primo settembre si era allontanata dalla comunità che la ospitava. Adesso è tornata in carcere.