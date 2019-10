Indaga la polizia

Raffica di rapine a Palermo. I colpi sono stati messi a segno negli ultimi giorni ai danni di una farmacia, un corriere e un passante.

Il primo colpo alla farmacia in via Francesco De Sanctis a Palermo. In due armati di coltello sono entrati nell’esercizio commerciale e hanno preso i soldi in cassa. Bottino circa mille euro.

I due sono fuggiti. Un altro colpo ad un corriere in via Villa Rosato. Un uomo stava facendo delle consegne quando è stato avvicinato da un uomo armato che gli ha portato via un pacco.

L’uomo è fuggito via.

L’ultimo colpo con un ferito in via Ernesto Basile. Qui un uomo ha preso il portagli dalla tasca di un giovane di 35 anni. La vittima per cercare di raggiungere il rapinatore è caduto facendosi male al gomito.