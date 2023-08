Una ragazza è rimasta ferita investita dal tram nella zona di via Notarbartolo. La giovane pare che indossasse le cuffie e non ha sentito l’arrivo delle vetture La ferita è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto in via Notarbartolo, all’altezza di piazza Ottavio Ziino, e il pedone, probabilmente a causa di una distrazione, non si sarebbe accorto del tram della linea 2. Inoltre, secondo un prima ricostruzione, la ragazza avrebbe attraversato i binari in un punto in cui questo è vietato. Sul posto è intervenuta anche l’Amat e il servizio ha subito dei rallentamenti.

Altro incidente a Palermo

Un motociclista a Palermo è in gravi condizioni dopo lo scontro con un’auto. L’impatto tra la sua moto e l’altro veicolo è avvenuto all’incrocio tra corso Finocchiaro Aprile e via Alessio Narbone. Per cause in corso di accertamento la due ruote ha impattato con estrema violenza contro l’auto che proveniva da un’altra direzione. Il centauro, 36 anni, sbalzato dalla sella è finito con violenza sull’asfalto.

I soccorsi immediati, trasportato in codice rosso

Sono stati immediati i soccorsi con l’ambulanza del 118 che ha caricato il motociclista in barella. Trasportato in codice rosso al policlinico di Palermo, i medici hanno dato la prognosi sulla vita. Sul posto anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ieri altro incidente che ha coinvolto un centauro

Ieri altro grave incidente avvenuto sempre a Palermo ai danni anche in questo caso di un motociclista dopo un incidente che si è verificato in territorio sulla statale 121, nel tratto che collega il capoluogo siciliano con Agrigento. Ad avere la peggio un 54enne di Bagheria trasportato in codice rosso all’ospedale. Ha impattato sull’asfalto con estrema violenza dopo l’urto e per questo i sanitari del 118 hanno definito di urgenza il ricovero.

Lo scontro

Il 54enne era a bordo di un motociclo Piaggio mentre percorreva la statale 121 Palermo-Agrigento. Per cause che sono ancora in corso di accertamento la due ruote è andata ad impattare contro una Peugeot guidata da un 39enne. la collisione è stata molto violenta, il centauro è stato sbalzato dalla sella per qualche decina di metri. L’incidente si è verificato nei pressi di Bolognetta, nel Palermitano. Sul posto i carabinieri, oltre all’ambulanza del 118, che ha effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In corso accertamenti sanitari per verificare le condizioni del 54enne di Bagheria.