Il 2 aprile alle 21

Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell’Autismo e anche a Palermo sono previsti incontri e manifestazioni con l’obiettivo di sensibilizzare su una patologia che sta diventando sempre più un’emergenza sociale. Palermo ospiterà un’intera giornata dedicata ai bambini, ai ragazzi, alle persone e alle famiglie affette da disturbo dello spettro autistico.

Nella serata del 2 aprile, alle 21, sul palco del Teatro Politeama di Palermo saliranno sul palco tanti ragazzi, sfidando l’autismo con coraggio mentre le loro famiglie potranno raccontare le numerose battaglie vinte e gli obiettivi raggiunti in questi anni. Testimonial della serata, presentata da Francesco Panasci, sarà l’attore palermitano Salvo Piparo.

L’autismo si manifesta entro il terzo anno di età e perdura tutta la vita. Le persone affette da disturbo dello spettro autistico presentano difficoltà a vario livello nelle aree comunicativa, relazionale, comportamentale, cognitiva. È una patologia che, statistiche alla mano, colpisce 1 bambino ogni 45, con una netta prevalenza dei maschi rispetto alle femmine, pari a circa una ogni quattro. In Sicilia ci sono circa 5000 autistici, 2000 dei quali solo a Palermo e provincia.

“L’associazione “parlAutismo Onlus”, formata unicamente da genitori – spiega il presidente Rosi Pennino – si batte e costituisce cassa di risonanza per i diritti dei propri figli. Siamo solo genitori, ma abbiamo voluto attrezzarci per costruire e difendere servizi e diritti in una società più giusta per i nostri figli, fino a quando ci saremo e per quando non ci saremo più, siamo e saremo noi la voce che rompe il muro del silenzio attorno all’Autismo. Si tratta di un cammino difficile – conclude Pennino – che deve portare a processi di integrazione e servizi reali”.

Nell’ambito delle manifestazioni riguardanti la celebrazione della Giornata Mondiale dell’Autismo, domenica 31 marzo alle 16, si svolgerà a Mondello la II edizione delle Due ruote per l’Autismo organizzata dall’Onlus con il Motoclub Horus Palermo e con la collaborazione di alcuni club motoristici.