Nuova aggressione a un’anziana da parte di alcuni adolescenti che girano nel centro storico di Palermo a bordo di monopattini. E’ successo in via Mariano Stabile nei pressi di una gelateria.

In tutto una banda di cinque ragazzini, tre che hanno picchiato la signora anziana e due che assistevano alla scena. Alcuni adulti che si trovavano fuori dal negozio hanno osservato la scena senza intervenire.

Alla fine solo due persone hanno cercato di difendere la donna dall’aggressione della baby gang. I ragazzini si sono allontanati, ma poco dopo uno è tornato colpendo di nuovo la donna con un violento schiaffo e un pugno in testa.

Sono in corso indagini per risalire alla banda non nuova a questi pestaggi apparentemente senza motivo. Ieri pomeriggio è stata segnalata una nuova rissa nella zona pedonale di via Maqueda nel tratto verso la stazione centrale, dove non ci sono controlli. Sono arrivate cinque volanti di polizia, ma alla fine tutti i contendenti si sono dileguati.