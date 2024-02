Due ragazzini di 14 e 15 anni sono stati arrestati per il furto di una Vespa parcheggiata in via Alessandro La Marmora. I due non appena sono stati scoperti dagli agenti hanno cercato di fuggire ma sono finiti con il mezzo contro un furgone parcheggiato.

Nonostante l’urto si sono rimessi in piedi e hanno tentato di fare perdere le tracce. Ma sono stati individuati e bloccati e portati al carcere per i minorenni Malaspina con l’accusa di furto aggravato. Sono in corso le ricerche di un terzo complice che guidava una seconda Vespa anche quella rubata. Il proprietario svegliato nella notte ha presentato denuncia e gli è stato riconsegnato il mezzo.

Il tentato furto alla Feltrinelli

Hanno cercato di sfondare l’ingresso della libreria Feltrinelli a Palermo. I ladri hanno cercato di fare irruzione dall’ingresso di via Narciso Cozzo, la piccola stradina alle spalle del palazzo di via Cavour che ospita il negozio di libri e musica. È scattato l’allarme e poco dopo avere provocato danni alla porta i ladri sono fuggiti via. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona visto che a due passi c’è la sede della Banca d’Italia.

Colpo con spaccata ad un’edicola in via principe di Villafranca

Sono riusciti a mandare in frantumi un vetro semi blindato e portare via contanti, biglietti per autobus, bottiglie, formaggi e pure libri. Il colpo con la spaccata è stato messo a segno pochi giorni fa nell’edicola La casa del giornale di via Principe di Villafranca, che si trova all’angolo con via Turrisi Colonna, dove i ladri hanno portato via un bottino di oltre tremila euro a cui va sommato il danno per la sostituzione del vetro con l’infisso. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Altri furti in città

Il giorno prima si è verificato il furto allo Stand Florio, il gioiello liberty di via Messina Marine dove i ladri si sono intrufolati portando via di tutto. Valore del bottino: circa 10 mila euro. Alcune sere era finito nel mirino un minimarket di via Principe di Granatelli. Le telecamere dell’attività hanno ripreso il furto: le immagini mostrano un uomo che, dopo aver forzato la saracinesca, entra nell’attività e svuota il registratore di cassa dove c’erano circa 600 euro.

Risale alla notte tra il 14 e il 15, invece, il tentato furto al ristorante NoName di via Paolo Paternostro. Anche in quel caso le telecamere hanno immortalato un uomo mentre cercava di sfondare l’ingresso a colpi di piccone per entrare. Non riuscendo nell’impresa, il ladro si è spostato in un altro ristorante vicino ma alla fine si è dovuto arrendere e si è allontanato a mani vuote.

