Momenti di paura e stazioni della Metropolitana chiuse e circolazione dei treni ferma a Catania. Alla fermata Borgo, infatti, un ragazzino – probabilmente uno studente – si è incamminato a piedi lungo la banchina all’interno del tunnel in direzione via Vincenzo Giuffrida. Il fatto è accaduto ieri, venerdì 7 giugno.

Il macchinista si è accorto del ragazzo

Ad accorgersi della “pericolosa” presenza è stato il macchinista del convoglio che ha subito chiamato la sala operativa Fce e fatto scattare le procedure di sicurezza e di emergenza.

Il personale di Ferrovia CircumEtnea – sotto il coordinamento del direttore generale Salvatore Fiore – ha eseguito alcuni sopralluoghi alla ricerca del ragazzo, che però ha fatto perdere le proprie tracce. Attivate tutte le procedure previste in questi casi, Fce ha bloccato tutte le corse della metropolitana fino a nuove disposizioni. Il servizio è stato ripristinato solo poco dopo le 13 e si stanno acquisendo i filmati della videosorveglianza per identificare il ragazzino.

Paura in centro a Ragusa, auto finisce sulla ferrovia

Paura pochi giorni fa a Ragusa quando una vettura per causa ancora da accertare ha fatto un volo dal cavalcavia per finire sulla ferrovia. L’auto condotta da un giovane con a bordo anche la madre ha divelto la ringhiera metallica ed è precipitata per circa sei metri. Il tutto è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo. Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto in piazza Vann’Antò dove si è verificato l’incidente.

Gli occupanti, secondo le prime notizie, hanno raggiunto autonomamente la sede viaria ordinaria in attesa dei soccorsi. Personale vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area ed è ora in attesa di un carrello ferroviario per trasferire la Ford Fiesta in un punto di via Archimede dove potrà essere trasferita a bordo di un carro attrezzi. Sul posto presenti, personale 118, polizia e polizia locale.

Attimi di paura a Pozzallo, nel Ragusano, quando ad inizio gennaio un automobilista è rimasto intrappolato tra le sbarre del passaggio a livello sulla Modica-Pozzallo. L’uomo alla guida di una Renault bianca avrebbe tentato di superare il passaggio a livello nonostante le sbarre si stessero abbassando rimanendo bloccato.

La tragedia poteva consumarsi a breve perché il treno stava arrivando in quel segmento. L’autista rimasto bloccato non poteva fare alcuna manovra. È stato dunque lanciato immediatamente l’allarme ed il macchinista ha avuto la possibilità di frenare in emergenza evitando un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze fatali e drammatiche.