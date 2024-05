Intervento dei vigili del fuoco, sul posto agenti di polizia e polizia locale

Paura a Ragusa quando una vettura per causa ancora da accertare ha fatto un volo dal cavalcavia per finire sulla ferrovia. L’auto condotta da un giovane con a bordo anche la madre ha divelto la ringhiera metallica ed è precipitata per circa sei metri. Il tutto è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo. Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto in piazza Vann’Antò dove si è verificato l’incidente.















Gli occupanti, secondo le prime notizie, hanno raggiunto autonomamente la sede viaria ordinaria in attesa dei soccorsi. Personale vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area ed è ora in attesa di un carrello ferroviario per trasferire la Ford Fiesta in un punto di via Archimede dove potrà essere trasferita a bordo di un carro attrezzi. Sul posto presenti, personale 118, polizia e polizia locale.

Auto si incastra nel passaggio a livello a Pozzallo, treno frena in emergenza

Attimi di paura a Pozzallo, nel Ragusano, quando ad inizio gennaio un automobilista è rimasto intrappolato tra le sbarre del passaggio a livello sulla Modica-Pozzallo. L’uomo alla guida di una Renault bianca avrebbe tentato di superare il passaggio a livello nonostante le sbarre si stessero abbassando rimanendo bloccato.

La tragedia poteva consumarsi a breve perché il treno stava arrivando in quel segmento. L’autista rimasto bloccato non poteva fare alcuna manovra. È stato dunque lanciato immediatamente l’allarme ed il macchinista ha avuto la possibilità di frenare in emergenza evitando un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze fatali e drammatiche.

Sul posto arrivarono anche i carabinieri che hanno coordinato le operazioni di rimozione del veicolo sui binari. Grande paura tra i presenti: in quel momento il tratto di strada era molto trafficato. Dopo qualche ora la situazione si è normalizzata.

Episodio simile a Marsala

Una situazione pericolosa che nei mesi precedenti si verificò anche a Marsala. In questo caso a vivere momenti di terrore è stato il conducente di un tir: mentre stava per attraversare il passaggio a livello di Ponte Fiumarella, è rimasto incastrato in una delle sbarre. Solo dopo qualche manovra, il mezzo si è liberato e l’autotrasportatore ha continuato il suo viaggio. Ad aiutarlo nelle manovre per disincastrarsi dalle sbarre, alcune persone che intanto avevano anche allertato le ferrovie e fatto segnali al treno in arrivo di rallentare visto che la sbarra infatti era rimasta alzata.