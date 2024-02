Dopo una serrata trattativa e diverse giornate di incontri si è sottoscritto oggi un accordo per l’elargizione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori di Unicredit di uno dei Vap più alti di sempre, che lievita di circa il 40% rispetto a quanto corrisposto per il 2022.

Mingoia, “Ottimo risultato”

Rosario Mingoia, segretario responsabile Uilca Unicredit, parla di un “Ottimo risultato che riconosce concretamente il lavoro delle colleghe e dei colleghi che hanno contribuito e continuano a contribuire agli importanti e straordinari risultati di questa Azienda. Si tratta di uno dei Vap più alti della storia dell’istituto e al momento il più alto del settore”.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo raggiunto, che arriva dopo il brillante risultato relativo agli aumenti contrattuali del Ccnl del credito, prevede un importo complessivo di 2.200 euro (di cui 2.111,30 euro in conto Welfare più 88,70 euro come contributo per la polizza odontoiatrica) o, in alternativa, 1.600 euro (di cui 1.000 euro cash in busta paga, con aliquota fiscale agevolata al 5%, più 511,30 euro in conto Welfare più 88,70 euro quale contributo per la polizza odontoiatrica).

Gli importi destinati a conto Welfare saranno riconosciuti entro il prossimo 10 aprile.

Per quanti sceglieranno l’opzione con la componente cash in busta paga i previsti 1.000 euro lordi verranno accreditati nel cedolino di giugno, mantenendo inalterata la data di erogazione dei restanti 511,30 euro come welfare (aprile).

Mingoia nel Select committee Aziendale Europeo di UniCredit

Pochi giorni fa a Milano Rosario Mingoia, segretario responsabile del gruppo Unicredit della Uilca-Uil, palermitano di adozione, originario di Mussomeli, è stato eletto tra gli 8 italiani (unico siciliano) quale componente del Comitato Aziendale Europeo di Unicredit.

“Il CAE, fondato nel 2007 – spiegò Mingoia – opera in coerenza con la cultura, i principi ed i valori connessi alla responsabilità sociale di impresa ed è composto da esponenti del mondo sindacale provenienti da tutti i Paesi europei in rappresentanza di tutte le nazioni ove opera Unicredit, unica banca italiana nella sua doppia dimensione europea e locale sul territorio.”