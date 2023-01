Più di 120 delegati provenienti da tutta Italia, riunitisi a Riccione in assemblea congressuale, hanno eletto Rosario Mingoia segretario responsabile Uilca Unicredit Group. Fra i numerosi invitati anche dirigenti sindacali di altre organizzazioni e numerosi ospiti tra i quali il responsabile delle Relazioni industriali del Gruppo Unicredit Emanuele Recchia.

“Rnnovata fiducia e sfide future”

“Ringrazio i delegati – ha dichiarato dopo l’elezione Mingoia – per la rinnovata fiducia e con grande entusiasmo sono pronto ad affrontare le numerose sfide che ci attendono. “Direzione Futuro”, il tema e slogan del congresso non è stato scelto a caso, infatti in questa tre giorni di confronto abbiamo condiviso con le rappresentanze sindacali di Unicredit un percorso che parte dall’ascolto delle persone per giungere alla risoluzione dei problemi. Notevole lo stress che vivono quotidianamente le lavoratrici ed i lavoratori e in particolare il nostro impegno sarà profuso verso accordi aziendali a tutela dei nostri colleghi e della clientela”.

Obiettivi aumento salariale e una maggiore omogeneità nell’assunzione

“Auspico un veloce rinnovo contrattuale affinché venga riconosciuto un aumento salariale che non solo neutralizzi l’effetto dell’inflazione, ma che riconosca l’operosità dei bancari. Altro obiettivo dei prossimi quattro anni, durata del mio mandato, sarà quello di insistere perché UniCredit assuma in modo omogeneo in tutto il territorio Nazionale e si impegni per evitare la chiusura degli sportelli, che ha portato diverse comuni a non avere più una agenzia bancaria di riferimento e di consulenza.”

Furlan sulla rielezione di Mingoia

Il segretario generale della Uilca Fulvio Furlan ha espresso grande soddisfazione per la rielezione di Mingoia a Segretario Responsabile Uilca Unicredit Group: “Apprezzo particolarmente i risultati raggiunti dal Gruppo e la crescita organizzativa conseguita, a dimostrazione che la squadra costruita in questi anni è stata in grado di svolgere un grande lavoro a livello nazionale come provano gli importanti accordi siglati all’interno del Gruppo che hanno portato nuova occupazione e favorito investimenti sulla Rete e la presenza di UniCredit sui territori. Questa soluzione è in linea con la lotta alla desertificazione bancaria che stiamo conducendo come Uilca”.

La campagna della Uilca contro la chiusura delle filiali

“Sul tema abbiamo lanciato una campagna dedicata, “Chiusura filiali? No, grazie”, con la quale quest’anno gireremo le piazze e incontreremo le persone per sensibilizzare istituzioni, territori e comunità su un tema d’interesse collettivo. Le filiali rappresentano un presidio di legalità e di sviluppo per il territorio e le imprese e una tutela per le fasce più deboli della popolazione”.