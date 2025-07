A Ragusa il 02 agosto presso il Laboratorio degli Annali di via Pezza 108, ritorna la storia d’Italia. Il racconto della contemporaneità storica legata alla strage di bologna che ha fatto 85 vittime ed i cui eventi giudiziari che ne sono seguiti hanno acceso le luci su responsabilità nascoste legate ai servizi. Le condanne che ne sono susseguite in via definitiva degli esecutori materiali i terroristi neri dei NAR Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, e per attività di depistaggio il capo della loggia P2 Licio Gelli, gli ufficiali dei servizi segreti Pietro Musumeci (P2) e Francesco Belmonte e il faccendiere Francesco Pazienza. In secondo grado è stato condannato anche Gilberto Cavallini per strage, in secondo grado nel processo dei mandanti troviamo, Paolo Bellini, l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, e Domenico Catracchia, ex amministratore di condomini in via Gradoli a Roma, accusato di false informazioni al pm al fine di sviare le indagini.





Il Laboratorio degli Annali retto dal Prof. Carlo Ruta cercherà di aprire un altro fonte della storia contemporanea attraverso la ricostruzione degli aspetti più bui della nostra storia repubblicana. L’evento partito da Bologna in quel lontano sabato 02 agosto alle ore 10.25, quando un ordigno ad altissimo potenziale esplose nella sala d’aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna. Tra i relatori dell’evento che si svolgerà il 2 agosto a Ragusa alle ore 18.00 il senatore Giuseppe Lumia, già presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, il professor Carlo Ruta, direttore scientifico del Laboratorio degli Annali. Coordinerà la discussione il dottor Gianluca Floridia, professionista sanitario e attivista civile.

Questo per il laboratorio di Ragusa è l’inizio di un percorso, che vedrà inaugurare un forum periodico, semestrale o annuale, che si occuperà proprio delle stragi che hanno scosso la Repubblica. La data del 2 agosto, è significativa in quanto rappresenta i 45 anni dalla strage di Bologna.

Luogo: Laboratorio degli Annali , via pezza , 108

Tipo evento: Convegno

Ora: 18:00

Artista: maurizio cirignotta

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.