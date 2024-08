La performance sarà presentata il 30 agosto al Giardino dei Giusti

Continua attività di Raizes per la promozione dei diritti, della pace e della partecipazione democratica giovanile in Italia e nel mondo. A Palermo è iniziato “Paint for Freedom”, il progetto di interscambio giovanile che coinvolge – oltre all’organizzazione palermitana – anche Amigos de Europa dalla Spagna, Aldic dal Lussemburgo e Youth ID dalla Francia.

Confronto tra under 30

Per dieci giorni 24 giovani under 30 si confronteranno sulle strategie di progettazione e di implementazione di campagne di promozione e tutela dei diritti e della democrazia attraverso le arti e la creatività all’Istituto Florio Salamone. Il programma è ideato e diretto per Raizes da Francesco Campolo e fa ricorso alle arti, alla pittura e al teatro per disegnare democrazia e pace nel mondo.

Le sessioni di lavoro saranno dedicate all’analisi delle più pressanti sfide contemporanee sui diritti umani e per una pace stabile.

Gli incontri – facilitati da Marco Romano – stimoleranno i partecipanti allo studio delle storie di vita quotidiana che presentano un vulnus per la protezione dei diritti fondamentali, sugli strumenti necessari a produrre un cambiamento, sulla individuazione degli interlocutori che possono favorirlo.

Programma fitto

Il programma sarà fitto di visite della città, con particolare riguardo per il percorso arabo normanno, e di incontri con artisti locali: tra questi, la Famiglia Argento, che terrà un atelier sulla creazione dei pupi siciliani, il fotografo Angelo Contorno e il restauratore Francesco Bertolino.

Nel corso del progetto, sotto la guida di Francesco Campolo, i partecipanti creeranno una performance che sarà presentata il 30 agosto al Giardino dei Giusti di Palermo per l’apertura dell’Alloro Fest. La performance mescolerà diverse grammatiche e espressività artistiche, tra cui la pittura, la musica e il teatro.

Campolo, “Obiettivo è formare gruppo ido artisti europei”

“L’obiettivo del progetto è quello di formare un gruppo solido di artisti europei che diventino agenti di cambiamento e influenzino le nuove generazioni attraverso l’arte – spiega Francesco Campolo –. Utilizziamo attività creative per sviluppare competenze, senso di responsabilità ed empatia. Attraverso l’espressione artistica cerchiamo di promuovere una comprensione profonda dei diritti e dell’impatto dell’arte nella costruzione comunitaria. Ci aspettiamo di amplificare le voci dei giovani affinché possano continuare a essere catalizzatori di cambiamento anche dopo la fine del progetto.”

L’istituto dei ciechi ospita il gruppo di ragazzi

L’Istituto dei ciechi Florio-Salamone, presieduto dall’avvocato Tommaso Di Gesaro, ha scelto di ospitare nella sede di via Angiò il gruppo di ragazzi provenienti da diversi paesi europei e coinvolti in Paint for Freedom nell’ambito di Erasmus 2024.

“Del gruppo fanno parte sei ragazzi non vedenti, utenti dell’istituto – afferma Di Gesaro –, e certamente potranno vivere una l’esperienza di inclusione che non dimenticheranno mai. L’istituto è grato agli organizzatori per aver pensato ai nostri ragazzi coinvolgendoli in questa significativa iniziativa di solidarietà e di amicizia”.

È previsto, infine, un incontro con Alessandro Ienzi, creatore di Raizes, con cui i partecipanti esploreranno le strategie di trasformazione di progetti locali in progetti internazionali per la pace e la concordia.

