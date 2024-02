Come funzionerà il processo di premialità

Sconto sulla TARI per chi conferirà rifiuti differenziati all’interno dei centri comunali di raccolta di Palermo. Prende piede l’idea di inserire all’interno dei CCR del capoluogo siciliano delle bilance per potere pesare i conferimenti dei cittadini palermitani. Strumenti dal costo complessivo di 100.000 euro senza IVA e finanziati attraverso le pieghe dell’avanzo vincolato votato lo scorso autunno in Consiglio Comunale. Fondamentale in quell’occasione fu l’interessamento della IV Commissione Consiliare competente per materia. Un meccanismo di premialità che permetterà di poter concedere uno sconto sulla TARI proporzionale all’attività fatta durante l’anno a tutela dell’ambiente.

Conferimenti di rifiuto differenziato, sconti sulla TARI

A spiegare il funzionamento del meccanismo è la stessa Rap, in una delibera inviata a dicembre al Comune di Palermo. Documento al quale è stata allegata anche la relazione tecnica a sostegno del progetto. L’idea è quella di inserire all’interno dei sette centri comunali di raccolta attualmente esistenti (Minutilla, Nicoletti, Borgo Vecchio, viale dei Picciotti, Rotonda Oreto, piazzale Gotto e Basile) dei sistemi di “tariffazione puntuale e di premialità (riduzione TARI) in favore dell’utenza cittadina”. Nell’atto viene citata una delibera (la 254 del 2014) del Consiglio Comunale, la quale esplice il meccanismo degli sconti. “La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella quota variabile alle utenze domestiche che effetuino la raccolta differenziata e previa misurazione individuale, effettuato con strumenti specifici, presso apposite isole ecologiche di un quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno 200 chili su base annua”.

Il sistema delle bilance

Il sistema di misurazione sarà integrato da un processo di identificazione dell’utente di pesature del prodotto conferito. Ciò al fine di “promuovere la partecipazione attiva e la sensibilizzazione ambientale; incrementare gli obiettivi della raccolta differenziata; limitare il fenomeno dell’abbandono incontrollato e indiscriminato di rifiuti”. Le bilance inserite nei CCR saranno dotate di una struttura metalicca munita di un sistema di pesature con capacità pari o inferiore a 60 chili. Al meccanismo sarà associato un sistema di riconoscimento che ricollegherà il conferimento alla persona tramite identificativo e un sistema informatico locale per salvare i vari depositi di materiale differenziato avvenuto durante l’anno.

Come funzioneranno i conferimenti e il riconoscimento degli sconti

Ogni utente che si recherà all’interno di uno dei centri comunali di raccolta di Rap, potrà conferire il prodotto differenziato posizionandolo sulla bilancia. Qui potrà identificarsi attraverso la propria tessera sanitaria o un sistema di riconoscimento eventualmente fornito di Rap. Durante il deposito, potrà selezionare materiale, quantità e tipologia di rifiuto. Il sistema informerà l’utente del peso conferito e rilascerà la relativa ricevuta. A quel punto, il sistema informatico utilizzato caricherà il conferimento in un apposita piattaforma che servirà all’utente per gli sconti sulla futura tassa sui rifiuti. Ad oggi, non sono ancora certi i tempi di partenza del progetto, anche se risulta già emanata la determina a contrarre per l’acquisto delle bilance.