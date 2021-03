Servizio essenziale

Via ai vaccini anti Covid alla Rap

Lavoratori garantiscono un servizio pubblico essenziale

La richiesta all’assessore regionale Ruggero Razza

Da domani, anche per i dipendenti della RAP partiranno le vaccinazioni anti Covid. A darne notizia il presidente della Rap Giuseppe Norata. L’Azienda fino a oggi ha affrontato la grave emergenza sanitaria adottando misure di protezione e prevenzione specifiche che hanno consentito l’espletamento dei servizi previsti in sicurezza.

“Dopo un confronto con le Autorità competenti sulla necessità d’inserire nel piano vaccinale i lavoratori di Rap che garantiscono un servizio pubblico essenziale, da domani anche il nostro personale entrerà nella calendarizzazione del piano nazionale vaccini anti SARS-COVID. Ringraziamo della sensibilità l’Assessorato della Salute, il dirigente del dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, il responsabile del servizio e della Task force regionale per avere inserito l’azienda nel programma prioritario della Fase 3, perché questo metterà in sicurezza i nostri addetti alla raccolta dei rifiuti nel territorio consentendogli di potere espletare il proprio servizio anche con maggiore tranquillità e sicurezza contribuendo a contenere la diffusione del COVID”.

1687 vaccini alla Rap

Nei giorni scorsi tutte le aziende municipalizzate avevano avanzato richiesta all’assessore regionale Ruggero Razza affinché tutti i lavoratori che ogni giorno garantiscono i servizi essenziali venissero quanto prima vaccinati. Tempestivamente l’azienda ha già comunicato ai sindacati la notizia ed ha provveduto a trasmettere all’ASP gli elenchi dei 1687 dipendenti da vaccinare.