Rapina all’agenzia di scommesse Eurobet in corso Calatafimi a Palermo. In quattro armati di pistola hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale hanno minacciato i dipendenti e sono fuggiti via. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito i lavoratori e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il bottino è da quantificare. E’ il quarto colpo in un mese alle agenzie di scommesse. Uno compiuto ogni fine settimana nel capoluogo siciliano.

Rapina centro scommesse in corso Tukory

Due uomini incappucciati e armati pistola hanno rapinato il punto Intralot di corso Tukory, che si trova all’angolo con via Perez a Palermo.

A chiedere aiuto dopo che i rapinatori sono fuggiti è stato il titolare che ha chiamato il 112 riferendo che due uomini lo avevano minacciato e costretto ad aprire la cassaforte dentro cui erano custoditi gli incassi degli ultimi giorni.

Sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno ascoltato il racconto della vittima e hanno acquisito le immagini delle telecamere che hanno ripreso le varie fasi dell’assalto e la fuga dei rapinatori che si sono allontanati con uno scooter in direzione Ballarò. Il bottino è di circa 10 mila euro

Terzo colpo in poco più di un mese ad un agenzia di scommesse in città

E’ il terzo colpo in poco più di un mese ai danni di una delle numerose agenzie di scommesse della città. L’ultimo risale a meno di una settimana fa, quando due uomini armati hanno rapinato l’agenzia Eurobet di viale Campania. Simile il modus operandi. Sono entrati in due, armati e con il volto coperto, e dopo aver minacciato i dipendenti presenti si sono fatti consegnare circa 15 mila euro in contanti. Venti giorni prima era stato preso di mira invece il Goldbet di via Tasca Lanza, dove due uomini armati e incappucciati sono entrati chiarendo subito ai presenti le loro intenzioni: “Non fate scherzi e nessuno si farà male”.

Rapina centro scommesse Palermitano, in azione armati di coltello

Rapina ad un centro scommesse Better a Villabate, nel Palermitano. Il colpo è stato messo a segno da due uomini armati di coltello che hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare l’incasso a fine ottobre. Ad essere preso di mira è stato l’esercizio commerciale in viale Europa. Nei giorni scorsi un altro centro Better è stato rapinato con le stesse modalità a Bagheria. Le indagini sono condotte dai carabinieri.