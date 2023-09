Il colpo messo a segno qualche giorno prima

Le foto fornite dalla questura di Messina si sono rivelate fondamentali per svelare l’autore della rapina di qualche giorno prima ad un centro scommesse. E’ così scattato un fermo di polizia giudiziaria per un rumeno di 24 anni. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di rapina. Il giovane è riuscito a portare via circa 6 mila euro da un’agenzia di scommesse Snai a Messina.

Una svolta con le foto segnaletiche

Ad intervenire la polizia ferroviaria di Messina. In particolare gli agenti sono riusciti a venire a capo dell’identità del malvivente tramite le foto fornite dalla questura di Messina. In questo modo sono riusciti a rintracciare il giovane nei pressi di un bar nelle vicinanze della stazione centrale. Sottoposto a perquisizione, il 24enne è risultato essere in possesso della somma di denaro di 150 euro, verosimile provento del reato, subito sequestrato.

Arresto convalidato

L’articolata attività di polizia giudiziaria, svolta nell’immediatezza dai poliziotti, ha permesso di riscontrare che il rumeno fosse l’autore della rapina. L’uomo, per questo, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Messina e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che a sua volta ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria.

Altro rapinatore arrestato qualche giorno fa

Appena qualche giorno fa la polizia ha arrestato un messinese di 33 anni per aver messo a segno un’altra rapina. Armato di coltello ha consumato il suo raid nei confronti di una farmacia in zona San Giovannello. A dare l’allarme fu il titolare il quale, immediatamente dopo la rapina, contattò le forze dell’ordine fornendo le descrizioni del giovane, lo scooter utilizzato e la via di fuga. Seguendo queste tracce gli agenti si sono concentrati sulla zona nei pressi delle case popolare piano Stella. Ad essere rinvenute una serie di tracce che hanno portato dritto al rapinatore.

Trovati 500 euro e l’arma usata per la rapina

A conclusione della perquisizione in casa del sospettato furono rinvenuti e sequestrati i soldi prelevati dalla cassa della farmacia, circa 500 euro, e l’arma con cui venne minacciato il titolare, un coltello dalla lunghezza complessiva di circa 30 centimetri con manico rosso.

