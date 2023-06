Alla vista degli agenti è scoppiato a piangere

Salvato dal suicidio un uomo nel Nisseno, logorato dalle sue delusioni sentimentali e dai conflitti familiari. Voleva farla finita, lo aveva preannunciato. Fortunatamente la tragedia è stata evitata grazie all’intervento immediato delle forze dell’ordine. In coordinamento fra loro hanno prima rintracciato la persona e poi convinta ad evitare il gesto estremo. Alla vista degli agenti l’aspirante suicida è scoppiato in un pianto a dirotto. E’ stato pazientemente confortato e aiutato, anche fisicamente abbracciato per aiutarlo a superare quel momento emotivamente fragile.

La segnalazione del pericolo

La polizia ferroviaria di Caltanissetta ha rintracciato e messo in salvo l’uomo di 37 anni. A causa di problemi sentimentali e familiari aveva manifestato intenti suicidi. Ad avere diramato l’allarme la sala operativa Polfer che segnalava il pericolo nella zona della stazione di Leonforte. Subito sono partite le operazioni di ricerca da parte delle forze di polizia di questa persona. Sono durate oltre un’ora le ricerche su strada e lungo la sede ferroviaria. Nel frattempo proprio sulla strada era stata precauzionalmente sospesa la circolazione dei treni. Ed è proprio sulla statale che hanno rintracciato l’uomo.

Scoppia a piangere

Il 37enne, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a piangere. Nonostante fosse inizialmente restio a farsi aiutare, gli agenti della Polfer hanno a poco a poco guadagnato la sua fiducia. Lo hanno tranquillizzato prima verbalmente e poi fisicamente con un abbraccio di conforto. Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, il 37enne è stato rassicurato dai poliziotti. Con l’obiettivo di evitare gesti inconsulti, si sono posizionati in modo da impedirgli di accedere alla trafficata strada statale ed alla vicina e profonda scarpata. L’uomo successivamente trasportato da personale sanitario in un ospedale della zona.

Il salvataggio della super nonnina

Nei giorni scorsi altra simile tragedia sfiorata. Un giovane stava tentando il suicidio ed è stato salvato da un’anziana che, nonostante l’età avanzata, è riuscita a superare ogni tipo di ostacolo. E’ la storia che ha visto come protagonisti una donna di 76 anni e il suo vicino di casa a Torretta, paesino della provincia di Palermo. Quest’ultimo, un giovane, stava tentando il gesto estremo, quello di togliersi la vita. Si era chiuso nell’auto posteggiata all’interno dell’atrio di casa ed aveva collegato un tubo al gas di scarico. La super nonnina si è accorta di quel che stava accadendo, ha preso la scala e scavalcato persino un muretto. Ed è riuscita in extremis ad evitare la tragedia.

