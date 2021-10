disposta l'autopsia

Tragedia a Leonforte, in provincia di Enna. Una studentessa di soli 16 anni è morta ieri mattina al termine delle lezioni nella sua scuola, l’Istituto professionale “Federico II” di Enna. Ignote, al momento, le cause del decesso. Sembrerebbe che la ragazza, all’uscita della scuola, mentre raggiungeva la fermata degli autobus ha avuto un improvviso malore, si è accasciata per terra ed è morta.

È giallo, indaga la Procura

La 16enne potrebbe aver avuto una reazione allergica, ma ancora non è chiaro il motivo del decesso. Forse un improvviso problema cardiaco. Sul caso indaga la Procura di Enna, che vuole vederci chiaro. A quanto pare il magistrato di turno, la dottoressa Stefania Leonte, avrebbe deciso di disporre l’autopsia sul corpo della ragazza.

La famiglia è distrutta dal dolore

Una disgrazia che ha colpito la famiglia e l’intero paese di Leonforte. Tanti i post sui social network in ricordo della giovane studentessa. “Dai la forza alla tua famiglia di superare questo bruttissimo momento. Riposa in pace”, si legge in un messaggio.

Lutto cittadino, “Sgomento e incredulità”

Carmelo Barbera – Sindaco di Leonforte – ha proclamato il lutto cittadino: “Sgomenti e increduli – scrive su Facebook – apprendiamo di una nostra giovanissima concittadina che troppo presto è stata strappata all’affetto della famiglia e degli amici. Questa tragedia ha profondamente colpito la nostra comunità e ognuno di noi. Ci stringiamo al dolore dei familiari in questo momento tremendamente difficile. Interpretando i sentimenti della comunità tutta, sarà proclamato il lutto cittadino”.

(Immagine di repertorio)