Indagano i carabinieri

In sei hanno assaltato ieri sera il Conad Super Store in via Garcia Lorca a Palermo. Sei rapinatori ieri sera a chiusura sono entrati nel supermercato e si sono diretti alle casse portando via circa 9 mila euro.

I malviventi hanno bloccato tutti armati di pistola e hanno minacciato tutti. Pochi minuti per poi fuggire via.

Sono intervenuti i carabinieri che indagano sulla rapina, l’ennesima in queste periodo di feste.

I militari hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire a quanti hanno messo a segno il colpo.

Sotto il periodo di feste a Palermo le rapine sono sempre in aumento.