è caccia ai due malviventi entrati a volto coperto

Rapina all’ufficio postale di Castellana Sicula (Pa). Due malviventi sono entrati in azione nell’agenzia in via Mazzini ieri pomeriggio.

Con un piede di porco hanno forzato la porta d’ingresso e hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare 24.800 euro. Poi sono fuggiti a piedi, ma forse avevano parcheggiato una vettura nelle vie limitrofe alla posta.

I due hanno fatto perdere le tracce. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo che sono entrati nell’agenzia a volto coperto.