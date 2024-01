Due rapinatori hanno fatto irruzione in un centro scommesse in viale Campania a Palermo. Sono entrati e hanno minacciato i dipendenti del centro Eurobet e si sono portati via 15 mila euro. Poi sono fuggiti via. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 21.30, poco prima della ripresa del posticipo di Serie A tra Fiorentina e Inter. Secondo quanto ricostruito uno dei rapinatori è entrato nell’attività quasi deserta con l’arma in pugno, sorprendendo i due addetti che stavano per svuotare le macchinette utilizzate dagli utenti per piazzare le scommesse. Puntandogli contro la pistola, i due li avrebbero costretti a svuotare le casse prima di allontanarsi a bordo di un scooter con il malloppo.

Dopo la loro fuga, le vittime hanno lanciato l’allarme al 112 riferendo del colpo appena subito da due uomini di cui sono riusciti a fornire una breve descrizione: portavano dei jeans, uno indossava un giubbotto di colore nero e aveva il viso nascosto da passamontagna e cappuccio; l’altro invece indossava un giubbotto di colore blu e portava un casco integrale da moto. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale che hanno avviato le ricerche in zona.

Oltre ai poliziotti delle volanti è stato richiesto un sopralluogo al personale della Scientifica per individuare eventuali impronte digitali e per acquisire le immagini riprese dalle telecamere del circuito di videosorveglianza interno che potrebbero risultare utili per l’identificazione dei responsabili.