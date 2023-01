Minacciano le commesse e fuggono con il bottino da 400 euro, rapina al “Conca d’oro”

21/01/2023

Altra rapina a Palermo. Questa volta malviventi in azione nel pomeriggio da Original Marines, il punto vendita interno al centro commerciale Conca d’oro di via Lanza di Scalea. Sull’episodio indagano gli investigatori della polizia che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.

L’allarme delle commesse

Secondo quanto ricostruito, a lanciare l’allarme dopo la fuga di quella che è sembrata una banda sono state le stesse commesse del negozio: cinque persone incappucciate che sono riuscite a portare via un bottino di circa 400 euro. Tanta paura tra le lavoratrici che, al momento dell’irruzione, si sono scansate per timore che i rapinatori potessero aggredirle per portare a termine il piano.

Le indagini

Gli agenti delle volanti hanno raggiunto il punto vendita e, dopo aver ascoltato il racconto dei testimoni, hanno acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza interno che potrebbe aver immortalato qualche dettaglio utile.

Rapina ad un supermercato

Rapina ai danni del supermercato Sisa a Palermo in viale della Resurrezione. In due a volto coperto e armati di coltello hanno minacciato i dipendenti alle casse e si sono fatti consegnare i soldi. Il colpo è avvenuto mentre c’erano i clienti che stavano facendo acquisti. I due poco dopo sono fuggiti a bordo pare di uno scooter.

Non appena i rapinatori si sono dati alla fuga i dipendenti hanno chiamato gli agenti di polizia che hanno iniziato le indagini per cercare di individuare i due giovani. Sono state raccolte le testimonianze dei dipendenti e di alcuni clienti e sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

La rapina al distributore Eni

La squadra mobile di Palermo ha eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, A.I. classe 54 anni e I.A. 37 anni accusati di essere gli autori del colpo al distributore di carburante Eni Station di via Ernesto Basile lo scorso 29 agosto.

I due avrebbero minacciato i dipendenti e si sarebbero fatti consegnare 300 euro. Uno dei dipendenti sarebbe stato aggredito a terra da uno dei due rapinatori con dei calci.

I due uomini si sarebbero poi allontanati a bordo di un’autovettura parcheggiata poco distante. Grazie alle indagini e ai sistemi di videosorveglianza i due sono stati arrestati e portati al carcere Lorusso di Pagliarelli.