La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne palermitano ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di autovettura e di una borsa, al centro commerciale Conca d’Oro. Pensava di averla fatta franca e se ne andava in giro per il quartiere Brancaccio a bordo di un’auto appena rubata, ma non aveva fatto i conti con gli equipaggi della Polizia di Stato i quali, coordinati dalla Locale Centrale Operativa, lo hanno intercettato e dopo un breve inseguimento, arrestato.

La borsa rubata con le chiavi dell’auto

Lo scorso pomeriggio una donna, dipendente presso il centro commerciale, ha segnalato tramite il numero di emergenza 112 Nue di avere patito il furto di una borsa. All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato la vittima ha riferito che mentre era impegnata a lavoro qualcuno le aveva sottratto la borsa che aveva al suo interno denaro contante, documenti, le chiavi dell’auto di sua proprietà e altri effetti personali. La donna ha aggiunto che prima dell’arrivo dei poliziotti, aveva notato la mancanza dell’auto dal parcheggio del centro commerciale.

Le ricerche della polizia

Gli agenti hanno subito avviato le ricerche, agevolati dal fatto che il veicolo appena rubato aveva montato un dispositivo Gps satellitare in grado di fornire la geo localizzazione del mezzo. Nel giro di pochi istanti, la vettura ricercata con a bordo il presunto responsabile del furto è stata intercettata e bloccata dopo un breve inseguimento, in via Padre Puglisi, dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Brancaccio”.

L’arresto e la restituzione dell’auto alla vittima

Il giovane alla guida, un 28enne palermitano, è stato trovato in possesso, oltre che di alcuni effetti personali, anche della carta di credito e della carta prepagata appartenenti alla vittima. E’ stato portato in Commissariato di P.S., dove è stato riconosciuto quale autore dei furti dai poliziotti intervenuti poco prima presso il centro commerciale e che hanno visionato le immagini di video sorveglianza, nel frattempo sopraggiunti. Alla vittima, giunta presso il Commissariato per formalizzare la denuncia di furto, sono state riconsegnate la vettura, il portafoglio, documenti, bancomat e carte prepagate. Il 28enne palermitano è stato arrestato per il furto aggravato della borsa e dell’autovettura e l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.