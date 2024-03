Operai minacciati, avvicinati da qualcuno che pretende di avere i vecchi fili dell’impianto elettrico appena smontati. E poi ancora furti a raffica o anche dei danneggiamenti a scopo vandalico. È quello che accade quasi giornalmente nel quartiere Cruillas dove sono in corso i cantieri per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione.

La situazione è anche peggiorata rispetto anche a qualche settimana fa quando già la ditta Di Bella costruzioni, che ha in appalto le opere per riaccendere i vari pali con riconversione a led, aveva denunciato una situazione insostenibile, addirittura culminata con una rapina al metronotte del deposito della stessa ditta a Tommaso Natale avvenuta nel febbraio scorso. Diversi pali della luce appena ripristinati sono stati nuovamente spenti a Cruillas con danneggiamenti e furti dei fili e dei quadri elettrici.

La sitazione

Secondo quanto scrive il Giornale di Sicilia, la situazione ancora più grave è che gli operai impegnati nei vari cantieri sarebbero stati anche avvicinati da diverse persone che pretendevano di avere consegnato il materiale in fase di dismissione. Circostanza rivelata dall’imprenditore Daniele Di Bella, titolare dell’impresa impegnata nell’appalto: «Nei cantieri di questa città continuano a tutt’oggi le problematiche di sicurezza sull’impianto. Ci sono in serie danneggiamenti mirati per evitare che i pali vengano riaccesi. Nella stessa via Cruillas abbiamo fatto una riparazione per ben 3 volte. Ringraziamo sempre le forze dell’ordine e la polizia municipale per il grande impegno, ma non basta perché i cantieri proseguono in presenza della vigilanza armata in quanto gli operai non riescono a lavorare, specialmente sugli smantellamenti, in serenità. Un grosso problema continuare con la commessa in questo modo, perché i furti di cavi e le minacce al personale sono quasi all’ordine del giorno».

Proprio per questo la ditta Di Bella ha deciso, dopo il grave episodio della rapina con il vigilantes aggredito e disarmato, di lavorare con il presidio nei vari cantieri della vigilanza armata privata.