Tenta la rapina ma inciampa durante la fuga e viene arrestato. Non è riuscito nel suo intento un uomo di 50 anni, finito in manette dopo aver sottratto del denaro a un poliambulatorio in via Emilio Salgari, tra Tommaso Natale e la Marinella. Durante la fuga, con ancora un coltello in mano, l’uomo sarebbe inciampato a pochi metri dall’uscita della struttura, cadendo rovinosamente a terra. È accusato di rapina ai danni del centro medico.

L’episodio

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 50enne avrebbe fatto irruzione all’interno della struttura sanitaria minacciando con un coltello uno dei dipendenti per ottenere il denaro. Dopo aver sottratto circa 300 euro, è fuggito a piedi finendo per terra. In quegli attimi, un medico del centro, che si era lanciato all’inseguimento, è riuscito a raggiungerlo, disarmarlo e bloccarlo.

Nel giro di pochi minuti sono intervenute le pattuglie del commissariato San Lorenzo e dell’ufficio prevenzione generale della polizia. L’uomo è stato identificato. Successivamente gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e acquisito i filmati di videosorveglianza che hanno ripreso la scena.

L’uomo è stato trasferito nel carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Doppio furto in una notte: ladri in azione in via Brunelleschi, colpito anche Rialb Auto

Doppio colpo in via Brunelleschi: dopo il furto con scasso all’ufficio postale, i ladri hanno colpito anche l’attività di ricambi Rialb Auto. La zona sembra essere diventata teatro di una raffica di colpi nel giro di poche ore, che hanno provocato gravi danni a commercianti e imprenditori locali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica che stanno effettuando i rilievi e raccogliendo eventuali tracce utili alle indagini.

Poche ore prima un altro colpo

Poche ore prima era stato messo a segno un altro colpo: appena 24 ore prima, una banda aveva preso di mira una farmacia di via Tindari, nel quartiere Borgo Nuovo, sfondando l’ingresso con un’altra auto rubata. In quel caso, i danni stimati ammontano a circa 20 mila euro.

Clamorosa rapina a Palermo, con un’auto sfondano ufficio postale in via Restivo

A Gennaio un altro episodio analogo. Rapina all’ufficio postale in via Empedocle Restivo a Palermo. I malviventi hanno sfondato la vetrina dell’agenzia con un’auto e si sono portati via una cassetta con 100 mila euro. L’auto una Fiat Tipo è stata abbandonata dentro l’ufficio postale e i rapinatori sono fuggiti a bordo di due scooter. Le indagini sono condotte dalla poliziaA quanto pare un colpo pensato e studiato in tutti i minimi particolari. Oltre a chi guidava l’auto, sul posto pare che ci fossero altri a supporto. Non appena hanno afferrato la cassetta sono fuggiti via a bordo degli scooter. E’ in corso una caccia all’uomo per cercare di trovare gli autori del colpo. I rapinatori hanno utilizzato una Fiat Tipo per sfondare la vetrina e sorprendere i dipendenti dentro l’agenzia. Lunedì sarebbero state pagate le pensioni. L’auto è stata abbandonata dentro l’ufficio postale e gli autori del colpo sono fuggiti a bordo di due scooter. Pare che ad attenderli fuori c’erano alcuni complici con due scooter. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato e sta intervenendo anche la Scientifica per eseguire i rilievi.