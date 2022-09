La Polizia di Stato ha arrestato gli autori di un’aggressione su strada a scopo di rapina di notte a Partinico. Sono finiti in carcere due giovani di 30 e 23 anni che poco prima, forse in preda ai fumi dell’alcool, avevano picchiato con una transenna in ferro ed altri oggetti contundenti, un uomo.

La vittima sarebbe stata spogliata e le sono stati portati via 50 euro e di un pacchetto di sigarette. L’allarme sarebbe stato lanciato alla Polizia di Stato dallo stesso ferito che, stordito e rivestitosi, avrebbe raggiunto a piedi il commissariato e fornito una compiuta descrizione di quanto occorso e dei suoi aggressori.

I poliziotti, in pochi minuti, hanno rintracciato i due aggressori e li hanno arrestati, contestando il reato di rapina aggravata in concorso.

Il precedente

La Polizia di Stato, a Partinico, aveva arrestato due persone accusate di tentata rapina in concorso, lesioni personali e danneggiamento.

In Corso dei Mille nei pressi di piazza Duomo a Partinico era stata segnalata un’aggressione ai danni di un commerciante cinese da parte di quattro giovani che lo hanno colpito a calci e pugni cercando di portare via la cassa.

Nonostante le ferite la vittima ha offerto con chiarezza e lucidità ai poliziotti del commissariato, una descrizione di due dei quattro rei, fornendo indicazioni in merito al loro abbigliamento ed ai loro particolari fisici. A pochi metri dal luogo dell’aggressione in Corso dei Mille, gli agenti del Commissariato hanno individuato e bloccato i due giovani corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima.

Nei pressi del negozio è stato trovato anche un pezzo di legno utilizzato dagli aggressori per danneggiare il negozio. Sono in corso indagini per risalire nel più breve tempo possibile all’individuazione degli altri due complici.