In tre armati di pistola e a volto coperto hanno fatto irruzione in un supermercato e hanno minacciato il titolare. Il colpo è stato messo a segno in via Bandiera a Palermo a due passi da via Roma. I rapinatori si sono fatti consegnare l’incasso e sono fuggiti via per le stradine e i vicoli della zona. Al titolare sorpreso da solo nel negozio non è rimasto che consegnare i soldi. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

La rapina al negozio in corso Tukory

Due uomini sono entrati armati di pistola e hanno rapinato un negozio di alimentari gestito da cittadini del Bangladesh in corso Tukory a Palermo. I due sono arrivati a bordo di uno scooter e hanno minacciato i dipendenti e hanno portato via l’incasso. Poco dopo sono saliti sulla moto e fuggiti via. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Nella zona ci sono diverse telecamere che avrebbero immortalato il colpo. In quella strada nelle ultime settimane si sono ripetuti furti a negozianti e numerosi borseggi a turisti e residenti. In tanti non appena arrivano nella zona della stazione vengono presi di mira da gruppi di borseggiatori che a detta delle vittime, che hanno presentato denunce a carabinieri e polizia, vengono seguiti e derubati di portafogli, cellulari. I ladri riescono a rubare oggetto da dentro gli zaini o dai borselli senza che le vittime si rendano conto di nulla.

Il colpo al centro scommesse

Due uomini incappucciati e armati pistola hanno rapinato il punto Intralot di corso Tukory, che si trova all’angolo con via Perez a Palermo.

A chiedere aiuto dopo che i rapinatori sono fuggiti è stato il titolare che ha chiamato il 112 riferendo che due uomini lo avevano minacciato e costretto ad aprire la cassaforte dentro cui erano custoditi gli incassi degli ultimi giorni