Ha rapinato una tabaccheria e ne ha poi cercato di ripetere il colpo in una farmacia nel giro di pochi giorni, ma in quest’ultimo caso è stato messo in fuga dai farmacisti e poco dopo arrestato dai carabinieri. I militari della Stazione di Belpasso, al termine delle indagini, hanno fermato un pregiudicato 39enne del luogo, ritenuto responsabile delle due diverse rapine avvenute nei giorni scorsi, con le stesse modalità, in altrettanti esercizi commerciali del centro cittadino.

I due colpi armato di coltello

Il 20 marzo scorso i militari dell’Arma erano intervenuti in una tabaccheria di via Vittorio Emanuele II. Qui poco prima un individuo, travisato da uno scaldacollo e sotto minaccia di un coltello, si sarebbe impossessato della somma contante contenuta nelle casse, pari a circa 300 euro, e di alcuni pacchetti di sigarette.

Dopo meno di una settimana, il 26 marzo, il malvivente ci ha provato nuovamente mettendo nel mirino una farmacia in via Roma. In questo caso però ha dovuto fare i conti con la ferma reazione dei farmacisti, che sono riusciti, anche a seguito di una lieve colluttazione, a metterlo in fuga. Il 39enne è stato successivamente arrestato. Ora, a seguito della ricostruzione dei fatti della prima azione predatoria ai danni della tabaccheria, per cui i militari dell’Arma di Belpasso sono riusciti a identificarlo, gli è stata notificata in carcere un’ordinanza.

La rapina in corso Tukory a Palermo

Nella giornata di ieri due uomini sono entrati armati di pistola e hanno rapinato un negozio di alimentari gestito da cittadini del Bangladesh in corso Tukory a Palermo. I due sono arrivati a bordo di uno scooter e hanno minacciato i dipendenti e hanno portato via l’incasso. Poco dopo sono saliti sulla moto e fuggiti via. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Nella zona ci sono diverse telecamere che avrebbero immortalato il colpo. In quella strada nelle ultime settimane si sono ripetuti furti a negozianti e numerosi borseggi a turisti e residenti.