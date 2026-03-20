Rapina alle poste di Palermo in via Enrico Toti. Un uomo ha minacciato i dipendenti e si è fatto aprire la cassa portando via circa 60 mila euro. L’uomo ha urlato facendo credere di essere armato.

Ha aspettato l’apertura della cassa automatica portando via i soldi. Poi è fuggito. Fuori dalle poste ha trovato i falchi della squadra mobile che sono riusciti a bloccarlo, pare recuperando i soldi. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.

Sono intervenuti gli agenti della scientifica per eseguire i rilievi e acquisire le immagini dei sistemi di video sorveglianza.