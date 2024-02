I carabinieri indagano e ricercano due persone

Due rapinatori sono entrati nel supermercato Despar in via Ruggero Leoncavallo a Palermo, a pochi passi da piazza Ottavio Ziino. Hanno minacciato i clienti e i dipendenti con due ombrelli e hanno svuotato le casse. Il bottino è da quantificare. I due dopo il colpo sono fuggiti via a bordo di uno scooter. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Due giovani hanno arraffato 700 euro

Secondo una prima ricostruzione, i due autori del colpo, di circa 30 anni, hanno fatto irruzione intorno alle 19, incappucciati e disarmati. Una volta chiarite ai dipendenti le loro intenzioni, i rapinatori hanno svuotato uno dei registratori prima di spostarsi su una seconda cassa. Dopo aver arraffato circa 700 euro, i due sono riusciti a fuggire a bordo di uno scooter in direzione di via Serradifalco facendo perdere le proprie tracce.

Altri due assalti ieri pomeriggio

Ieri pomeriggio, nell’arco di circa due ore, si sono verificati altri due assalti – nella farmacia Maymone di via Catania e nella farmacia Orlando di via Principe di Villafranca – che sono andati in fumo grazie alla presenza delle casse automatiche. In entrambi i casi i banditi infatti avrebbero minacciato i dipendenti che però non hanno potuto fare altro che declinare la richiesta: “Entrano in funzione solo per i pagamenti, non le possiamo aprire noi”, hanno detto.

I militari del Nucleo radiomobile e della Compagnia San Lorenzo indagano per identificare i due e non si esclude che la mano dietro i tre episodi possa essere la stessa. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere che potrebbero aver inquadrato qualche dettaglio utile.

Furto nelle sede della banca depositi e prestiti, indagini

Furto nella sede della cassa depositi e prestiti a Piazzale Ungheria. I ladri si sono introdotti negli uffici e hanno portato via alcuni computer. E’ in corso l’inventario per verificare se gli autori del colpo si sono portati via altri oggetti. Sono in corso le indagini da parte della polizia per risalire agli autori del colpo. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’edificio e quelli della zona.