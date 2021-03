Pochi giorni prima un altro colpo nel supermercato Paghi Poco

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato due ragazzi di 15 e 16 anni che hanno messo a segno una rapina ad una farmacia nel quartiere Zisa a Palermo. Il colpo sabato mattina nella farmacia Verga in via Eugenio L’Emiro. I due ragazzi erano appena usciti con i soldi in mano ma hanno trovato gli agenti fuori ad aspettarli.

Uno dei due ragazzi aveva minacciato la dottoressa titolare della farmacia con un coltello. L’altro ha girato e ha svuotato la cassa. Appena fuori dal negozio sono stati bloccati.

I due ragazzi sono accusati di rapina in concorso, e portati in questura in attesa dell’udienza per la convalida dell’arresto.

Pochi giorni fa, sempre in via Eugenio l’Emiro, due rapinatori hanno preso di mira il supermercato Paghi Poco con un modus operandi simile a quello di sabato mattina.