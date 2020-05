Bloccato dagli agenti delle volanti

La Polizia di Stato ha arrestato T.D., 19 anni gambiano, accusato di rapina aggravata in concorso.

Gli agenti in via Lincoln a Palermo hanno notato un cittadino immigrato inseguire un soggetto anch’esso straniero.

Il giovane inseguitore, accortosi della presenza della volante di polizia, ha richiamato la loro attenzione indicando colui che inseguiva come l’autore di una rapina ai suoi danni.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti bloccando il giovane in fuga all’altezza di via Gorizia ed identificandolo per T.D., 19enne gambiano con precedenti di polizia.

La vittima, nel frangente sopraggiunta, dopo aver riconosciuto il suo assalitore, ha raccontato che pochi istanti prima, mentre si trovava in via Lincoln, veniva avvicinato da tre individui che, con il pretesto di chiedere una sigaretta, lo aggredivano e gli strappavano con violenza lo smartphone che teneva tra le mani dandosi poi alla fuga.

La vittima aveva inseguito colui che si era impossessato del suo telefonino, mentre gli altri due facevano perdere le proprie tracce tra le vie limitrofe, a quel punto sopraggiungeva la volante e gli agenti intervenivano raggiungendo e bloccando il rapinatore.

Durante la perquisizione è stato rinvenuto lo smartphone poco prima rapinato, che veniva riconsegnato al legittimo proprietario.

T.D., arrestato in flagranza del reato di rapina aggravata in concorso è stato condotto presso la locale Casa Circondariale “Lorusso” di Pagliarelli. Indagini sono in corso per risalire all’identità dei complici.